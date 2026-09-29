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Autogrill, Mammi (Regione E.Romagna): "Bene panino Piacenza 1714"

"Far conoscere queste eccellenze a tanti cittadini che viaggiano sulle autostrade"

Alessio Mammi - Adnkronos
Alessio Mammi - Adnkronos
29 settembre 2026 | 14.51
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“Piacenza è l'unica provincia italiana ad avere tre prodotti Dop, inserita in una regione, l'Emilia-Romagna, che vanta il più alto numero di prodotti Dop e Igp a livello europeo: in media ne abbiamo ben 46. Fa molto piacere che questo progetto”, il panino Piacenza 1714 lanciato da Autogrill, “consenta di far conoscere queste eccellenze - in particolar modo la Coppa Piacentina e l'Aceto Balsamico di Modena Igp - a tanti cittadini che viaggiano sulle autostrade. Abbiamo infatti bisogno di continuare a raccontare e spiegare che dietro questi prodotti c'è un grande patrimonio culturale fatto di storie e autenticità, oltre che di gusto”. Sono le parole di Alessio Mammi, assessore all’Agricoltura e Agroalimentare della Regione Emilia-Romagna, all’incontro, svoltosi oggi a Piacenza, durante il quale è stato presentato l’ultimo panino della selezione ‘Origini Edition’. Un progetto continuativo attraverso il quale Autogrill, parte di Avolta, celebra i prodotti Dop e Igp, simbolo della qualità italiana.

Le due denominazioni agroalimentari rappresentano per la regione “un grande patrimonio economico, con 4 miliardi di euro di valore e decine di migliaia di posti di lavoro, ma soprattutto un grande patrimonio culturale”, conclude l’assessore.

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Dop Igp panino Piacenza 1714 Coppa Piacentina Aceto Balsamico di Modena Igp
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