Bagliani (Mondelēz Italia): “Bisogna conciliare business, società e ambiente”

“Non basta più fare impresa: offriamo al cliente lo snack giusto al momento giusto, fatto nel modo giusto, mentre otteniamo la certificazione di parità di genere e garantiamo un notevole impatto occupazionale al territorio” ha detto Silvia Bagliani, presidente e amministratore delegato di Mondelēz International in Italia a Palazzo Ripetta in occasione dell’evento Persone, ambiente e territori, percorsi di crescita responsabile nella filiera agroalimentare durante il quale è stato presentato lo studio ‘Il Gruppo Mondelēz International in Italia: impatto economico e sociale’ realizzato da Ref Ricerche.