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Baldini (Waga Energy Italia): "Biogas ha delle potenzialità che sono poco esplorate"

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05 novembre 2026 | 15.44
Redazione Adnkronos
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"Quando parliamo di biogas prodotto dalla discarica si parla di un giacimento che oggi ha delle potenzialità che sono poco esplorate. Il biogas, che è un biometano che potrebbe essere distribuito nell'atmosfera ed essere molto inquinante per l'ambiente, noi lo recuperiamo trasformandolo direttamente in una fonte energetica". Così Andrea Baldini, Ceo Waga Energy Italia, ai microfoni dell'Adnkronos in diretta da Ecomondo, la manifestazione sulla green, blue e circular economy, alla Fiera di Rimini fino al 6 novembre.

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