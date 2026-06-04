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Bari, al via seconda conferenza Lum sulla ricerca in contabilità, banche e finanza

Dedicata a promuovere il dialogo, la collaborazione e l'innovazione nei settori della contabilità, del settore bancario, della finanza e della regolamentazione finanziaria.

Contabilità e finanza - Foto Adobe
Contabilità e finanza - Foto Adobe
04 giugno 2026 | 12.10
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

E' in calendario fino a domani, 5 giugno, presso il Mercure Villa Romanazzi Carducci di Bari, la seconda edizione della Lum Conference on Accounting, Banking, and Finance Research, un evento accademico dedicato a promuovere il dialogo, la collaborazione e l'innovazione nei settori della contabilità, del settore bancario, della finanza e della regolamentazione finanziaria. Sulla scia del successo della prima edizione, si segnala in una nota, la conferenza riunisce illustri studiosi, ricercatori, professionisti provenienti dall'Italia e dall'estero per discutere le tendenze emergenti, le sfide contemporanee e gli sviluppi futuri che plasmano i mercati e le istituzioni finanziarie.

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L'evento si propone di offrire una piattaforma multidisciplinare per la presentazione di ricerche all'avanguardia su temi quali la corporate governance, il reporting di sostenibilità, l'intermediazione finanziaria, la gestione del rischio, l'innovazione bancaria, il fintech, i mercati dei capitali e la regolamentazione finanziaria. Attraverso interventi di relatori di spicco, presentazioni di ricerche e opportunità di networking, i partecipanti potranno confrontarsi in discussioni approfondite sul ruolo in continua evoluzione dei sistemi finanziari a supporto di una crescita economica sostenibile.

La seconda edizione della conferenza conferma l'impegno della LUM nel promuovere la ricerca di alta qualità e la cooperazione accademica internazionale nei settori della contabilità, del settore bancario e della finanza, riunendo esperti di spicco e studiosi emergenti, la conferenza si propone di generare nuove prospettive e contribuire a una formulazione di politiche e a una pratica aziendale basate su dati concreti.

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contabilità banche finanza ricerca innovazione sostenibilità
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