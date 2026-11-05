Barrile (Utilitalia): "Qualità raccolta rifiuti determina successo del riciclo"

"La qualità della raccolta determina poi il successo dell'effettivo riciclo: più è 'pura' la materia che viene raccolta e più è agevole il suo impiego attraverso il processo di riciclo. Quindi più aumentiamo la qualità della raccolta, attraverso l'efficientamento del servizio ma anche la consapevolezza crescente e accresciuta dei consumatori, più riduciamo lo scarto" tra quantitativi raccolti e quantitativi riciclati. Così Annamaria Barrile, direttore generale di Utilitalia, ai microfoni dell'Adnkronos in diretta da Ecomondo, la manifestazione sulla green, blue e circular economy, alla Fiera di Rimini fino al 6 novembre.