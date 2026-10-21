Benetton: "Con quarta pista Fiumicino impatto acustico -80%"

La sviluppo di una quarta pista all'aeroporto di Fiumicino “è obbligatorio” per la competitività. Lo ha detto Alessandro Benetton, presidente di Mundys e di Edizione, nel suo intervento al Forum di Conftrasporto-Confcommercio, parlando dello sviluppo del Leonardo Da Vinci. “Oggi c'è un’opportunità, se non lo facciamo noi, lo farà Istanbul”, ha evidenziato. Lo sviluppo di un’altra pista “ridurrebbe l’impatto acustico dell'80%”, ha poi fatto presente Benetton, ricordando che per lo sviluppo dello scalo “ci sono 9 miliardi” di fondi privati e che, secondo uno studio, un investimento del genere genererebbe “un indotto ulteriore di 70 miliardi per il sistema Paese e 300mila posti di lavoro”, a loro volta traducibili in “altri 50 milioni di passeggeri che transitino in questo luogo”.

“L’aeroporto di Roma è il miglior aeroporto europeo da 7 anni consecutivi, l’unico tra i primi 10 al mondo. È cresciuto più di quanto immaginavamo e lo abbiamo reso un centro di eccellenza pensando in maniera ampia”, ha rivendicato Benetton.