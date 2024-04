“Quest'anno Penny Italia festeggia trent'anni in Italia e per festeggiare questo importante traguardo abbiamo deciso di rendere protagonisti proprio i nostri clienti attraverso una serie di racconti. È un modo per ringraziarli per tanti anni di fiducia”. Così Bruno Bianchini, direttore marketing strategico di Penny Italia, in occasione della conferenza stampa annuale di Penny Italia, durante la quale sono stati presentati i risultati del 2023 ed illustrate le prospettive per il 2024.