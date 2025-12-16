Bnp Paribas, storico traguardo per Arval: 300mila veicoli in flotta per suoi 30 anni

Nel mese di dicembre 2025, Arval Italia, la società specializzata nel settore del noleggio auto a lungo termine e in servizi di mobilità del Gruppo Bnp Paribas, ha raggiunto un traguardo storico: ha toccato infatti la quota di 300.000 veicoli nella propria flotta noleggiata. Lo si legge in una nota.

Questo risultato è stato possibile grazie alla crescita di tutti i segmenti commerciali, dalle grandi aziende al mondo Retail, composto da piccole e medie imprese, liberi professionisti e privati, anche grazie alla forza dell’approccio multicanale, che consente ad Arval di avere una distribuzione diversificata, efficace e ben strutturata, in grado di raggiungere tutte le fasce di mercato.

Nel complesso, agli inizi di dicembre, Arval Italia registra un incremento di oltre il 6% di flotta noleggiata rispetto alla fine del 2024 e conta, nel corso del 2025, oltre 75.000 consegne. In segno positivo sono anche tutte le linee di prodotto, dal noleggio a lungo termine tradizionale da 36 a 60 mesi, al noleggio mensile e flessibile grazie al prodotto Arval Flex così come il rinoleggio dei veicoli usati Arval Re-Lease.

Risultati che si inseriscono all’interno di una strategia di business orientata alla sostenibilità, come attestato dalle cinque certificazioni ottenute da Arval Italia in tema di qualità (Iso 9001: 2015), ambiente (ISO 14001: 2015), salute e sicurezza sul lavoro (ISO 45001: 2018), sicurezza stradale (Iso 390001: 2012) e prevenzione della corruzione (Iso 37001: 2016), oltre che dai rating Esg che si collocano ai più alti livelli di scoring (Ecovadis Platinum Medal, Synesgy Rating A, Open-es 10/12).

"Nell’anno in cui festeggiamo i nostri 30 anni di presenza nel mercato italiano, siamo orgogliosi di poter celebrare anche il raggiungimento dei 300.000 veicoli nella nostra flotta noleggiata” commenta Dario Casiraghi, direttore Generale di Arval Italia. “Questo risultato è il frutto di una strategia coerente nel corso degli anni, che ci ha visto crescere in modo lineare e sostenibile. Un ringraziamento prima di tutto ai 1.200 collaboratori di Arval Italia che, grazie alla loro competenza, alla loro passione e alla loro energia, hanno reso possibile questo successo, così come a tutti i nostri clienti, che ci scelgono ogni giorno, e ai nostri partner, con cui collaboriamo per offrire sul mercato un servizio di qualità. Per noi, 300.000 veicoli rappresentano un nuovo punto di partenza per continuare a lavorare con la solidità ma anche con il dinamismo e l’innovazione che ci hanno sempre contraddistinto”.