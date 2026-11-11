L'ultima sul fronte bonus mamma è che da gennaio aumenta, ma chi ha tre figli avrà fino a 150 euro in meno in busta paga. Non sarà infatti prorogato l'esonero contributivo da tremila euro l'anno senza tetti di reddito. Ma al suo posto arriverà il bonus da 100 euro al mese, riservato però a chi guadagna fino a 40mila euro ed ha almeno due figli (circa 993mila lavoratrici dipendenti e autonome). "In sintesi una madre lavoratrice su due sarà completamente esclusa", dal momento che ogni anno il 49,1% delle nuove nascite corrispondono a primi figli o figlie e che la manovra "premia una condizione raggiunta, più che creare le condizioni per poter scegliere di fare figli, o per esempio, sostenere momenti di passaggio fragili, come quello del rientro al lavoro dopo una nascita oppure una separazione". E' il commento dell'economista Marcella Corsi, professoressa ordinaria di Economia politica ed Economia femminista presso la Sapienza Università di Roma e presidente della International Association for Feminist Economics.

Corsi fa notare che "il 'bonus mamme', la misura bandiera del governo Meloni per le lavoratrici madri (la più costosa del capitolo famiglia), è cambiata quattro volte in tre anni" e che "la cosa bizzarra è vedere come cambia la definizione di madre nelle varie politiche". Guardiamo anno per anno: "Nella finanziaria 2024 è stato approvato un primo esonero totale dei contributi previdenziali per le madri con tre figli e un contratto a tempo indeterminato, esteso per un solo anno a quelle con due figli. La legge di bilancio 2025 ha cambiato le condizioni e allargato la platea: un esonero parziale e strutturale per tutte le madri con almeno due figli, dipendenti e autonome. Esonero che - spiega sulla pubblicazione Ingenere - non è mai partito. Il decreto che doveva renderlo operativo era atteso entro gennaio 2025 e un anno dopo, secondo il monitoraggio della Camera, non era ancora stato adottato. Il suo avvio è stato rinviato due volte e, nell'attesa, è arrivato un contributo temporaneo: 40 euro al mese nel 2025, 60 nel 2026. Ora il disegno di legge di bilancio 2027 cancella l'esonero dei contributi e lo trasforma in un trasferimento monetario: un bonus permanente da 100 euro al mese".

Secondo l'economista, "queste differenze indicano che le misure sono disomogenee e con obiettivi poco chiari. Soprattutto, ne risulta un insieme di regole difficile da conoscere per chi dovrebbe usarle, lavoratrici e imprese. A rimetterci è l’efficacia della spesa pubblica". E infatti: i dati sull’utilizzo ci raccontano che "la maggiorazione della deduzione per le nuove assunzioni, che il disegno di legge rafforza per le madri, è stata applicata finora al 14% delle assunzioni a tempo indeterminato. A dircelo non sono le analisi indipendenti, ma la stessa relazione tecnica del governo, che attribuisce lo scarso risultato a condizioni di accesso stringenti e adempimenti onerosi, che però la nuova norma lascia invariati". Senza contare il passaggio dall'esonero contributivo al bonus che "non è una sfumatura - rimarca Corsi - Un esonero contributivo è legato alla retribuzione e riduce il costo del lavoro: è uno strumento (molto discutibile) di politica del lavoro. Il bonus è un importo fisso, uguale per tutte le madri che rientrano nei parametri della misura, che si chiede all'Inps con una domanda: è un trasferimento monetario".

L'economista, che denuncia tra l'altro lo scarso stanziamento in manovra di risorse per servizi come i nidi, oppone ai bonus la logica strutturale opposta prevista nel disegno di legge che è il congedo parentale indennizzato all'80% della retribuzione. "E'una misura costruita in un altro modo....è cresciuto per gradi, una legge di bilancio dopo l'altra, senza essere smontato. Non è un bonus da chiedere finché ci sono fondi: è un diritto legato al rapporto di lavoro" che "incentiva i padri alla cura" con consistenti effetti se si guarda alle estensioni precedenti. "Nel settore privato i padri che usano il congedo sono passati da 68.000 nel 2019 a 149.000 nel 2025 - riferisce guardando ai dati contenuti nello stesso ddl - Quando una misura dura nel tempo ed è facilmente accessibile, i comportamenti cambiano". Il congedo di paternità agisce alla nascita, incentivando la condivisione della cura, e contribuisce ad abbattere le discriminazioni di genere sul lavoro mentre il bonus, conclude Corsi, "sostiene le donne dentro un assetto diseguale, senza intervenire sulle cause della disuguaglianza".