Bozzetti (Fondazione Fiera Milano): "Nuova Fiera Ice Arena per atleti e appassionati"

"Avevamo promesso che, dopo le Olimpiadi, non avremmo fatto spegnere la fiamma olimpica, ed ecco che abbiamo realizzato in pochissimi mesi la Fiera Ice Arena, che è l'unica vera legacy delle Olimpiadi sotto il profilo delle infrastrutture sportive per la città. Questa struttura multifunzionale è un investimento che abbiamo fatto con mezzi nostri e che abbiamo messo a disposizione di tutti gli appassionati. Ora le famiglie potranno dire 'vado a pattinare in Fiera'", ha dichiarato Giovanni Bozzetti, presidente di Fondazione Fiera Milano, durante la visita con la stampa nella nuova struttura dedicata agli sport su ghiaccio che questa sera ospiterà la partita tra il Milano Hockey Club e l'Hockey Club Innsbruck, valida per il nono turno dell'Ice Hockey League.