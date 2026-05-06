Bper, tappa a Torino del roadshow per le università 'Break the taboo: parliamo di soldi, libertà e futuro'

Ha fatto tappa a Torino, presso l’Università degli Studi di Torino, il roadshow di Bper “Break the taboo: parliamo di soldi, libertà e futuro”, un ciclo di incontri a livello nazionale rivolti agli studenti universitari e realizzato in collaborazione con Azzurra Rinaldi, economista, docente di Economia Politica all’Università Unitelma Sapienza nonché fondatrice di Equonomics e componente dell’Advisory Board di Abi. Azzurra Rinaldi già collabora da due anni con la Banca nel progetto divulgativo “Oltre il Rosa”. L’iniziativa, si legge in una nota, nasce dalla volontà di contribuire in modo strutturale alla diffusione della cultura finanziaria e alla promozione delle pari opportunità, con un’attenzione particolare alle nuove generazioni. In un contesto socioeconomico in cui il parlare di denaro, diritti e uguaglianza rappresenta ancora una sfida culturale, l’apertura di un dialogo con studentesse e studenti assume un valore strategico per costruire un approccio più consapevole e inclusivo.

Ogni tappa del tour, che interesserà altre città italiane, si apre con l’analisi di dati nazionali e internazionali relativi a disparità economiche, gap retributivi e dinamiche di inclusione, accompagnati da interventi dedicati all’educazione finanziaria, al gender pay gap e alla previdenza complementare. L’obiettivo è fornire strumenti concreti e competenze utili per affrontare in modo consapevole le scelte economiche e professionali del futuro.

La tappa di Torino, sottolinea Giovanna Zacchi, Head of Esg Strategy di Bper, "ha rappresentato un momento di dialogo aperto e costruttivo con la comunità studentesca locale. Attraverso questo roadshow vogliamo rafforzare la consapevolezza sui temi del benessere finanziario e dell’inclusione, convinti che il coinvolgimento diretto delle nuove generazioni sia fondamentale per promuovere un cambiamento concreto e duraturo".

La cultura finanziaria, sottolinea Azzurra Rinaldi, Economista Direttrice della School of Gender Economics presso l'Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza, Co-Founder e Cfo Equonomics, "è ancora oggi un privilegio distribuito in modo diseguale. Con questo roadshow vogliamo offrire alle studentesse e agli studenti degli strumenti concreti per leggere la realtà economica in cui vivranno e lavoreranno. E per farlo con maggiore consapevolezza e autonomia”.

Filippo Monge Professore di Economia dell'Innovazione presso l'Università di Torino e presso la Saa-School of Management, aggiunge" L'evento si inserisce in un ciclo di lezioni - testimonianze (Saa-Talk) in programma, durante l'anno accademico, in alcuni dei nostri corsi di economia e management. Il tema dell’educazione finanziaria è, oggi, particolarmente urgente e richiede nuove competenze in ambiti innovativi".