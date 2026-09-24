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Cafà (Cifa-Fonarcom) "Spingere su produttività, rende aziende più competitive"

24 settembre 2026 | 19.11
Fabio Paluccio
LETTURA: 1 minuti

"Stiamo puntando sui premi di risultato e sulla produttività, che è legata alla riorganizzazione dell'azienda, attraverso formazione e welfare.

Se i contratti di produttività sono 18mila c'è l'influenza negativa delle parti sociali che non hanno spinto su questo aspetto, quando invece è centrale per le aziende perchè le rende competitive. Propongo ai consulenti del lavoro, come abbiamo già fatto sulla formazione continua, di iniziare un'attività di animazione sui territori per spingere le aziende a fare produttività". Lo ha detto Andrea Cafà, presidente di Cifa-Fonarcom, intervenendo alla convention nazionale dei consulenti del lavoro a Reggio Calabria.

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produttività aziende competitive premi di risultato
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