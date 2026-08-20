Mancano pochi giorni al fischio di inizio del campionato di Serie A e, per molti tifosi italiani, è tempo di rinnovare o sottoscrivere l’abbonamento tv per seguire dal divano di casa la propria squadra del cuore. Ma quanto spenderanno quest’anno i supporter italiani? Un’analisi condotta da Facile.it sui prezzi dell’offerta Pay tv ha evidenziato come per la stagione 2026/2027 i tifosi debbano mettere a budget almeno 669 euro per guardare il campionato di Serie A e la Champions League. La cifra sale tuttavia fino a 984 euro per chi sceglie l’abbonamento mensile, anziché quello annuale.

Rispetto alla stagione precedente, le tariffe mensili hanno subito un aumento del 9,5%, mentre le formule annuali sono diventate più convenienti, registrando un calo del 6%. Nel complesso, il costo sostenuto dagli appassionati italiani resta comunque più contenuto rispetto a quello di altri Paesi europei; in Spagna, ad esempio, la spesa complessiva per campionato e coppe sfiora i 1.400 euro. Il prezzo per seguire il calcio in TV varia a seconda delle competizioni in cui è coinvolta la propria squadra e, quindi, delle piattaforme a cui è necessario fare l’abbonamento. Se ci si accontenta del campionato di Serie A, sono sufficienti 564 euro se si sceglie l’abbonamento mensile, 379 euro se si opta per quello annuale. La cifra sale se, oltre al campionato nazionale, si vogliono seguire le coppe europee.

Tifare dal divano di casa per il Milan e la Juventus, impegnate in Europa League, o la Atalanta, che gareggerà in Conference League, significa mettere a budget fino a 924 euro con l’abbonamento mensile, mentre per quello annuale è possibile trovare offerte che consentono di limitare la spesa a 619 euro. I tifosi italiani che vorranno seguire Inter, Napoli, Roma e Como, impegnate in Champions League, dovranno invece spendere, come detto, fino a 984 euro con l’abbonamento mensile, 669 euro se sceglieranno quello annuale.

"L’abbonamento annuale si conferma la scelta più vantaggiosa per chi desidera seguire l'intera stagione senza interruzioni, consigliata soprattutto per coloro che sono sicuri di voler seguire le competizioni calcistiche fino alla fine, indipendentemente dall’andamento della propria squadra del cuore", spiegano gli esperti di Facile.it. "La soluzione mensile, invece, pur avendo un costo complessivo più alto sui dodici mesi, offre la flessibilità di disdire l'abbonamento in qualsiasi momento. In ogni caso, il consiglio è di confrontare le offerte dei diversi operatori così da identificare gli abbinamenti più adatti alle proprie esigenze", aggiungono.

L’analisi di Facile.it ha analizzato anche i prezzi degli abbonamenti tv oltre confine, in particolare quelli applicati in Francia, Germania, Spagna e Inghilterra, e ha scoperto che siamo tra i più fortunati del continente. Come anticipato, i più sfortunati sono i tifosi spagnoli che, per seguire in tv LaLiga e le coppe europee questa stagione sportiva dovranno spendere, per un abbonamento annuale, quasi 1.400 euro. Unico vantaggio per la Spagna è che è necessario un solo abbonamento per seguire tutte le competizioni, mentre da noi bisogna abbonarsi a più piattaforme.

Spendono più dei tifosi italiani anche quelli inglesi, che per guardare da casa Premier League e competizioni europee devono mettere a budget poco più di 900 euro per un abbonamento annuale, mentre in Germania per guardare campionato e coppe servono 864 euro. Decisamente più fortunati i francesi; seguire da casa il campionato Ligue 1 e le coppe europee costa appena 600 euro all’anno.