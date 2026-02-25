circle x black
Cerca nel sito
 

Cani in aereo, in cabina anche gli animali domestici di grossa taglia: il servizio Ita, come funziona

La compagnia metterà in vendita su voli di linea domestici 'Large Pet Friendly', il servizio di trasporto in cabina per animali domestici fino a 30 kg

Un aereo Ita - (Fotogramma/Ipa)
Un aereo Ita - (Fotogramma/Ipa)
25 febbraio 2026 | 17.05
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Ita Airways compie un ulteriore passo verso gli amanti dei viaggi e degli animali. Sulla base delle modifiche regolamentari recentemente introdotte da Enac, la compagnia metterà in vendita su voli di linea domestici 'Large Pet Friendly' il servizio di trasporto in cabina per animali domestici fino a 30 kg.

Ita Airways - dopo il successo del volo dimostrativo che lo scorso settembre aveva trasportato da Milano Linate a Roma Fiumicino due cani di grossa taglia in cabina senza trasportino - ha continuato a lavorare per garantire i requisiti operativi e di qualità necessari affinché i passeggeri e i loro amici a quattro zampe di medie e grandi dimensioni potessero viaggiare insieme. In un mondo in cui i pet sono divenuti componenti a tutti gli effetti delle famiglie, la compagnia consentirà anche ai proprietari degli animali un tempo esclusi di condividere insieme viaggi e vacanze fianco a fianco.

"Dopo il successo del volo dimostrativo di settembre, abbiamo lavorato per dare continuità a quell’esperienza trasformandola in un servizio disponibile su nostri voli domestici 'Large Pet Friendly'. È una decisione che nasce dall’ascolto dei nostri passeggeri e dalla consapevolezza che gli animali domestici sono parte della famiglia: vogliamo che ogni viaggio possa iniziare e concludersi insieme, senza separazioni", commenta Joerg Eberhart, l'ad e direttore generale di Ita Airways. "Stiamo completando gli ultimi passaggi operativi e commerciali per mettere in vendita il servizio nel corso della prossima stagione estiva Iata, così da consentire ai passeggeri di programmare, già dalla prossima primavera/estate, i viaggi insieme ai propri amici a quattro zampe. Ita Airways conferma così il proprio impegno a rendere il volo sempre più inclusivo, nel pieno rispetto delle normative e dei più elevati standard di sicurezza e qualità".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
cane grossa taglia aereo aereo cani grossa taglia ita ita animali domestici grossa taglia Ita news
Vedi anche
News to go
Bonus donne rinnovato per il 2026, come funziona
Sanremo 2026, buona la prima - Videonews dalla nostra inviata
News to go
Auto, scatta l'alcolock: cosa c'è da sapere
Palazzina crollata in provincia di Verona, i feriti estratti dalle macerie - Video
Sanremo, flash mob dei giornalisti. Costante (Fnsi): "Da 10 anni senza rinnovo del contratto" - Video
Sanremo, Angelica Bove intona 'Hallelujah' in sala stampa - Video
Architetto Casamonti: "Il rischio è che senza interventi lo stadio Flaminio crolli come il Ponte Morandi"
Sanremo 2026, Paradiso: "La canzone è una lettera, Eurovision? Non mi interessa"
Ciccioriccio: "Stiamo ultimando l'aggiornamento dei dati per asseverare il piano economico-finanziario dello stadio della Lazio"
Can Yaman: "Fermo in Turchia? Nessun caso, solo controllo di routine" - Video
Scibetta: "Ci sarà una società nuova che gestirà il progetto dello stadio della Lazio"
Sanremo oggi al via: si aprirà con omaggio a Baudo, attesa per i 30 big - Videonews della nostra inviata


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza