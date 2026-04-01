Carbonara Day, Barilla (Unionfood): "Piatto iconico fra tradizione e mistero"

Con il Carbonara Day, il prossimo 6 aprile, Unione Italiana Food celebra il decimo anniversario di questa iniziativa dedicata a uno dei piatti più iconici della cucina italiana, riconosciuta come patrimonio immateriale dell'Umanità dell'Unesco. Si tratta di "una giornata magnifica perché celebra uno dei prodotti più conosciuti al mondo legati alla gastronomia italiana che affascina tante persone in molti Paesi; la magia di questo piatto è prima di tutto che piace tantissimo e tutti ne sono entusiasti". Ad affermarlo è Paolo Barilla, nella sua veste di presidente di Unione Italiana Food, in occasione della presentazione alla stampa del 'Carbonara Day', l'iniziativa che si svolgerà il 6 aprile e che celebra uno dei piatti più iconici della cucina italiana.

Barilla addentrandosi sul tema sottolinea come una sorta di "mito" avvolga questa ricetta in quanto le sue origini sono contese, abbastanza sconosciute. "La Carbonara fra tradizione, storia, territori e internazionalità ha affascinato tantissime persone, e si è sviluppata - ha soiegato - fra le grandi tradizioni italiane e la cultura americana, che voleva gustare prodotti del nostro Paese portati tramite i nostri emigranti. Oggi piace tantissimo perché è una ricetta straordinaria che è legata al piacere della pasta, all'uovo, al guanciale: è un piatto fatto di pochissimi ingredienti che richiede grande maestria. Tantissimi vi si cimentano e nessuno riesce a fare la ricetta perfetta, ma ognuno fa quella che gli piace. Grandi discussioni e tensioni si sono sviluppate nel tempo, per cui ognuno ha la sua ricetta, ognuno l'ha vista in maniera diversa" ha concluso Barilla.