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Carburanti, prezzi oggi in calo: sale solo la benzina in autostrada

Scendono questa mattina i prezzi di benzina, gasolio, Gpl e metano, dopo i due scivoloni consecutivi delle quotazioni dei prodotti raffinati e i tagli registrati nei giorni scorsi sui listini

Pompa di benzina - Fotogramma /Ipa
Pompa di benzina - Fotogramma /Ipa
08 maggio 2026 | 09.55
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Scendono questa mattina i prezzi di benzina, gasolio, Gpl e metano, dopo i due scivoloni consecutivi delle quotazioni dei prodotti raffinati e i tagli registrati nei giorni scorsi sui listini dei prezzi consigliati dei maggiori marchi. Questa mattina 8 maggio la benzina self service sulla rete stradale è a 1,934 euro/litro (-3 millesimi rispetto a ieri), gasolio a 2,025 euro/litro (-12). Il Gpl è a 0,817 euro/litro (-2), il metano a 1,569 euro/kg (-1). In autostrada, la benzina self è a 2,000 euro (+6), il diesel a 2,093 euro (-6), il Gpl a 0,925 euro (-4) e il metano a 1,598 euro (+2). Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, IP ha ridotto di due centesimo al litro i prezzi consigliati della benzina e di uno quelli del gasolio. Per Tamoil si rileva un ribasso di due centesimi su benzina e gasolio.

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I dati dell'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy elaborati dalla Staffetta mostrano la benzina self service a 1,939 euro/litro (compagnie 1,944, pompe bianche 1,929), diesel self service a 2,039 euro/litro (compagnie 2,042, pompe bianche 2,032). Benzina servito a 2,073 euro/litro (compagnie 2,115, pompe bianche 1,995), diesel servito a 2,178 euro/litro (compagnie 2,220, pompe bianche 2,100). Gpl servito a 0,826 euro/litro (compagnie 0,839, pompe bianche 0,813), metano servito a 1,570 euro/kg (compagnie 1,569, pompe bianche 1,571), Gnl 1,483 euro/kg (compagnie 1,496 euro/kg, pompe bianche 1,473 euro/kg).

Sulla benzina self service Eni è a 1,951 euro/litro (2,155 il servito); IP a 1,946 (2,111 servito); Q8 a 1,941 (2,102 servito); Tamoil a 1,941 (2,015 servito); sul gasolio self service Eni è a 2,039 (2,252 servito); IP a 2,051 (2,220 servito); Q8 a 2,040 (2,213 servito) e Tamoil a 2,033 (2,118 servito).

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