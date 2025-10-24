Cavalieri del Lavoro: Dossi (Sapio), 'riconoscimento a innovazione e competitività'

"Ringrazio il Presidente della Repubblica per questo riconoscimento, che considero un segno di fiducia verso il lavoro svolto in questi anni insieme al Gruppo Sapio. È il risultato di un percorso condiviso che ha posto al centro l’innovazione tecnologica, la ricerca e la transizione energetica, in un costante dialogo con le istituzioni". Lo dichiara il presidente del Gruppo Sapio Alberto Dossi, oggi insignito dell'onorificenza, al Quirinale, alla Cerimonia con i 25 Cavalieri del Lavoro nominati il 2 giugno 2025.

“Questo riconoscimento - aggiunge Dossi - rafforza il mio impegno a contribuire al consolidamento dell’industria italiana a beneficio del sistema Paese, partecipando attivamente alla realizzazione delle politiche europee sull’energia e sul clima e promuovendo una crescita sostenibile, competitiva e orientata al futuro”.