circle x black
Cerca nel sito
 

Cimmino Caserta (Princes Italia S.p.A.), 'necessario fare rete per invertire trend demografico'

19 giugno 2026 | 09.45
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"E' importante avere una prospettiva legata anche alla produzione. La produzione di chi per 124 anni ha prodotto alimenti per bambini in questo Paese. Plasmon nasce nel 1902, quando nascevano più di un milione di bambini in Italia e si contavano 32 milioni di abitanti. Oggi, la prospettiva è totalmente cambiata: ci troviamo, infatti, in una realtà in cui nascono appena 350mila bambini, meno di un terzo rispetto al passato, quindi un bambino vale tre volte in più per il nostro Paese. E' necessario tenere conto che questi bambini fra 30 anni saranno coloro che dovranno tenere in piedi il Sistema sanitario e previdenziale. Anche il loro stato di salute farà parte di un patto sociale di questo Paese. Noi come azienda intendiamo lavorare per cercare di invertire questo trend e lo potremo fare solo lavorando in rete". Sono le parole di Luigi Cimmino Caserta, MD Manager Public & Gov. Affairs, Princes Italia S.p.A., in occasione della VI edizione dell'appuntamento annuale, per il ciclo Adnkronos Q&A, dedicato ai grandi temi del cambiamento demografico del Paese con il titolo "La demografia cambia la società".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Maturità, alla prima prova tra gli studenti vince il tema argomentativo - Video
Made in Italy, Giovanni Rana: "Il cibo italiano è amato in tutto il mondo, a tavola siamo i migliori" - Video
Al via Consiglio Europeo a Bruxelles, sul tavolo Cina e bilancio Ue - Videonews
Sorelle scomparse, l'appello del padre: "Sarah è celiaca, attenzione anche nei negozi" - Video
Sorelle scomparse, l'ultimo vocale di Alisya al papà - Audio
Caso Garlasco, appello della difesa Sempio: "Basta odio social" - Video
Funerali Ruini, a San Pietro Papa Leone con 34 cardinali concelebranti - Video
Il mercantile italiano 'Grande Torino' tra i primi ad attraversare Hormuz - Video
Crans Montana, 15enne dimessa dopo sei mesi. Il papà: "Una nuova vita con sogni che non pensavamo di poter avere"
News to go
Telemarketing selvaggio, scatta nuovo blocco alle telefonate
Toy Story 5, Pete Docter e Lindsey Collins: "La tecnologia non può fermare i giocattoli" - Video
Massimo Dapporto: "Vorrei tornare al giorno in cui ho conosciuto Fabrizio Frizzi"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza