Cimmino Caserta (Princes Italia S.p.A.), 'necessario fare rete per invertire trend demografico'

"E' importante avere una prospettiva legata anche alla produzione. La produzione di chi per 124 anni ha prodotto alimenti per bambini in questo Paese. Plasmon nasce nel 1902, quando nascevano più di un milione di bambini in Italia e si contavano 32 milioni di abitanti. Oggi, la prospettiva è totalmente cambiata: ci troviamo, infatti, in una realtà in cui nascono appena 350mila bambini, meno di un terzo rispetto al passato, quindi un bambino vale tre volte in più per il nostro Paese. E' necessario tenere conto che questi bambini fra 30 anni saranno coloro che dovranno tenere in piedi il Sistema sanitario e previdenziale. Anche il loro stato di salute farà parte di un patto sociale di questo Paese. Noi come azienda intendiamo lavorare per cercare di invertire questo trend e lo potremo fare solo lavorando in rete". Sono le parole di Luigi Cimmino Caserta, MD Manager Public & Gov. Affairs, Princes Italia S.p.A., in occasione della VI edizione dell'appuntamento annuale, per il ciclo Adnkronos Q&A, dedicato ai grandi temi del cambiamento demografico del Paese con il titolo "La demografia cambia la società".