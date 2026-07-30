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Cinema e sport per promuovere riciclo, Conai: "E' gioco di squadra"

La presenza a Giffoni Film Festival e la nuova campagna con gli atleti olimpici

Riciclo - Canva
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30 luglio 2026 | 16.43
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

La presenza a Giffoni Film Festival, dove è il cortometraggio fantasy 'Alby - The Last Tree' è stato premiato con il premio la Fenice Conai e una campagna che coniuga sport ed economia circolare: così il Consorzio nazionale imballaggi promuove la cultura dei riciclo, soprattutto tra le nuove generazioni. Perché se è vero che "siamo i primi in Europa per riciclo pro capite, dobbiamo alzare sempre l'asticella, proprio come nel salto in alto", dice il direttore generale di Conai, Simona Fontana.

Il Consorzio anche quest'anno è stato presente al Giffoni Film Festival, premiando con la Fenice Conai, la statuetta per il miglior film su temi ambientali, il cortometraggio fantasy diretto da Alessandro Parrello 'Alby – The Last Tree'. La pellicola racconta la storia di Martina e Federico, due undicenni che, esplorando un antico uliveto al termine di una vacanza, incontrano Alby, un ulivo parlante che custodisce oltre millecinquecento anni di memoria. Sarà lui ad affidare ai due bambini una missione decisiva: proteggere la natura e il futuro degli ulivi.

Se "il cinema è uno dei linguaggi fondamentali con cui si può promuovere la cultura della sostenibilità", il "binomio economia circolare e sport" può essere la chiave del successo. Sarà al centro della nuova campagna di comunicazione, che Conai ha sviluppato insieme al Coni. "Testimonial di eccezione sono gli atleti proiettati verso Los Angeles 2028", anticipa Fontana. Sono loro i più qualificati a spiegare come "l'impegno di oggi possa portare a risultati domani". E non è finisce qui il parallelismo tra sport e sostenibilità. "C'è il gioco di squadra, dato che tutti siamo parte della grande squadra dell'ambiente; ci sono gli allenatori che ci dicono cosa possiamo fare e ci sono la costanza e la tenacia nel continuare a migliorare. Perché anche se siamo primi in Europa per riciclo pro capite, dobbiamo continuare ad alzare l'asticella, proprio come nel salto in alto", conclude il dg.

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sostenibilità riciclo cinema sport economia circolare
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