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Coccinelle riapre lo store di Firenze

Coccinelle riapre lo store di Firenze
01 aprile 2026 | 18.38
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Coccinelle riapre lo store di Firenze, completamente ristrutturato secondo il nuovo concept 'Organic Pink', già inaugurato con il primo flagship di Vienna, Austria. Un ulteriore passo nel percorso evolutivo del brand, che continua a ridefinire i propri spazi retail trasformandoli in luoghi identitari e immersivi. Il nuovo store fiorentino si distingue per forme organiche e sinuose che si fondono armoniosamente alle pareti, creando un ambiente fluido e perfettamente coordinato. L’intero spazio è avvolto da un elegante tonalità di rosa: dal pavimento in resina istituzionale, polveroso e raffinato, alle pareti e agli arredi in nuance più delicate e de saturate, che insieme creano un sofisticato gioco di continuità visiva.

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Accenti in ottone, in perfetta coerenza con il Dna Coccinelle, impreziosiscono gli arredi, mentre un attento studio dell’illuminazione esalta la sinuosità dello spazio, creando dinamici effetti di luce e ombra. All’interno dello store, protagoniste le collezioni iconiche del brand, dalle borse alle calzature. Con la riapertura di Firenze, Coccinelle conferma il proprio impegno nel valorizzare il retail come espressione autentica dell’identità del marchio, con spazi sempre più coerenti, contemporanei e riconoscibili.

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Tag
Coccinelle Organic Pink retail identità del marchio
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