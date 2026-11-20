In collaborazione con: Bzm

Hai ricevuto dall’azienda dei buoni welfare e non sai da dove cominciare? Prima di spenderli conviene sapere come si accede, dove si controlla il saldo, che cosa si può comprare e entro quando va usato il credito. Se la tua azienda sta ancora scegliendo lo strumento, può anche essere utile confrontare i fornitori di buoni welfare prima di decidere. Qui trovi la guida per chi i buoni li riceve, con le regole che valgono in tutti i casi.

Che cosa hai ricevuto: tre forme diverse

Con “buoni welfare” si indicano strumenti diversi, e il primo passo è capire quale hai in mano:

• Credito su una piattaforma o un conto welfare. L’azienda carica un importo e tu lo gestisci da un’area personale: puoi chiedere rimborsi, generare buoni per servizi o usare il credito nelle categorie abilitate.

• Voucher di welfare. Un documento, cartaceo o elettronico, che dà diritto a un servizio preciso, come un corso, un abbonamento o un centro estivo per i figli.

• Buoni acquisto o carta prepagata. Si usano per fare la spesa, mettere carburante o comprare beni di vario tipo, nei negozi convenzionati o ovunque sia accettata la carta.

Se lavori in un’azienda che applica un contratto collettivo con welfare previsto, come il CCNL metalmeccanici, la quota ti arriva in una di queste forme, mai come denaro in busta paga.

Come accedere e controllare il saldo

Le piattaforme funzionano in modo simile:

1. Attivazione. L’azienda attiva il servizio e ti arriva un invito, di solito via e-mail, con le istruzioni per creare il tuo account.

2. Accesso. Entri dall’area web o dall’app con le credenziali. Se non trovi l’invito, chiedi all’ufficio HR di rimandartelo.

3. Saldo. Nella schermata iniziale vedi il credito disponibile e, di solito, lo storico degli usi.

4. Scelta. Selezioni la categoria di benefit, il servizio o il buono.

5. Utilizzo. Generi il buono, chiedi il rimborso o paghi con la carta, a seconda dello strumento.

Quando il buono è un codice a barre o un QR code, lo mostri all’esercente o alla struttura, che lo legge al momento dell’incasso. Se non riesci a usare il codice, di solito c’è un’alternativa manuale: chiedi supporto alla piattaforma.

Che cosa si può comprare

Il welfare vero e proprio, quello che la legge definisce con regole di favore, riguarda in particolare:

• educazione, istruzione e ricreazione, per te e per i familiari: corsi, centri estivi, ludoteche, borse di studio;

• assistenza sociale e sanitaria;

• assistenza a familiari anziani o non autosufficienti;

• abbonamenti al trasporto pubblico;

• previdenza complementare, nei casi previsti dal piano.

I buoni acquisto, invece, sono i fringe benefit: servono per la spesa, il carburante e lo shopping. La rete di negozi dipende dall’emittente, quindi controlla sempre dove è accettato lo strumento che hai ricevuto.

Quando scade il credito

La scadenza la fissano il piano aziendale e l’emittente, non una regola uguale per tutti. Per questo:

• controlla la data di validità indicata sul buono o nella piattaforma;

• non dare per scontato che il credito si possa riportare all’anno successivo: dipende dal piano;

• un voucher scaduto, in genere, non si rimborsa né si riemette;

• se il welfare è previsto dal contratto, cerca nella comunicazione dell’azienda la data entro cui va speso. Per i metalmeccanici, ad esempio, le comunicazioni delle parti firmatarie indicano come regola il 31 maggio dell’anno successivo a quello di assegnazione.

Un consiglio pratico: segnati la scadenza sul calendario appena ricevi il credito, e usa prima i buoni con la data più vicina.

Le regole da conoscere

• Il buono è personale. È intestato a te, non puoi cederlo né farlo usare a un’altra persona, ma puoi usarlo per servizi destinati ai tuoi familiari.

• Non si converte in denaro. Un buono welfare dà diritto a un bene o servizio, non a contanti, nemmeno in parte.

• Il valore copre l’intero servizio. Per i voucher di welfare non si integra con denaro proprio: se il servizio costa di più, il resto si paga a parte, direttamente alla struttura. Per gli altri buoni, la possibilità di completare il pagamento dipende dall’emittente e dall’esercente.

• Per te non c’è tassazione, entro i limiti. Per il 2025, il 2026 e il 2027 i beni e servizi ricevuti dall’azienda non concorrono al reddito fino a 1.000 euro l’anno, 2.000 se hai figli fiscalmente a carico. Se l’azienda supera questa soglia, si tassa l’intero importo. Il welfare di istruzione, assistenza e ricreazione segue invece regole proprie, se è offerto alla generalità dei dipendenti o a categorie.

Errori comuni

1. Aspettare l’ultimo momento. Le prenotazioni di servizi e i rimborsi richiedono tempo.

2. Pensare di poter incassare il credito. Non è possibile: i buoni non si trasformano in denaro.

3. Non verificare l’esercente. Prima di pagare, controlla che il negozio o la struttura accetti il tuo strumento.

4. Perdere il codice. Se il buono è cartaceo o è un codice, conservalo come un contante: non sempre si può riemettere.

5. Ignorare le comunicazioni dell’azienda. Le regole del tuo piano, come scadenze e categorie, sono nel regolamento o nelle e-mail di HR.

Domande frequenti

Come si scaricano i buoni welfare? Dall’area personale della piattaforma o dall’app, dopo aver attivato l’account con l’invito ricevuto. Lì generi il buono per il servizio scelto e lo scarichi o lo mostri dal telefono.

I buoni welfare scadono? Sì, hanno una data di validità fissata dal piano e dall’emittente. Controllala sul buono o nella piattaforma.

Posso trasformare i buoni welfare in denaro? No. Non si possono monetizzare né cedere.

Posso usare i buoni per i miei familiari? Per i servizi di educazione, istruzione e assistenza, sì: i voucher sono intestati a chi usufruisce del servizio, anche quando è un familiare.

Cosa devo fare se non riesco ad accedere? Chiedi all’ufficio HR di rinviare l’invito e, se il problema è tecnico, contatta l’assistenza della piattaforma.