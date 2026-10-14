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Confesercenti, Bonelli: "Nostro apporto per calendarizzare pdl su rigenerazione urbana"

Aperti - Confesercenti Forum 2026 - 8Adnkronos)
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14 ottobre 2026 | 17.31
Fabio Paluccio
LETTURA: 1 minuti

"Bisogna stare vicini al piccolo commercio, che è strettamente legato alla qualità della vita nelle nostre città. Lo spopolamento delle nostre città, con l'overtourism, sta creando gravi danni all'economia e al piccolo commercio. Di questo vogliamo parlare e siamo pronti a dare il nostro apporto alla calendarizzazione della proposta di legge popolare" sulla rigenerazione urbana "di Confesercenti in un momento in cui il governo pensa solo alle armi. Quattordici miliardi di scostamento di bilancio, il sì al Safe che sono altri 8 miliardi, in totale 22 miliardi di euro che avremmo bisogno di investire nelle vere priorità del Paese, come quella che pone Confesercenti. Ma anche la sanità pubblica e la perdita del potere d'acquisto dei salari". Lo ha detto Angelo Bonelli, portavoce di Europa Verde e deputato alla Camera di Alleanza Verdi e Sinistra, parlando a 'Aperti - Confesercenti Forum 2026'.

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Tag
rigenerazione urbana piccolo commercio overtourism economia
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