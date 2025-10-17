Connessioni al Femminile, Norreri (Nestlé): "Individuato progetti che parlassero di inclusione"

"A marzo abbiamo lanciato "Connessioni al femminile" per raccogliere con un bando progetti di valore che parlassero di empowerment, di inclusione e di solidarietà femminile. In questo modo, abbiamo continuato la tradizione iniziata con Luisa Spagnoli. Una pioniera, una visionaria che già agli inizi del 900 assumeva donne in fabbrica e dava loro strumenti per costruire la loro affermazione personale e sociale". Lo ha detto l'head of Corporate Branding e Reputation di Nestlé, Valeria Norreri, a margine della conferenza stampa tenutasi presso lo stabilimento Perugina di Perugia dove è stato premiato il progetto della Cooperativa Pepita volto a promuovere l'inclusione e la tutela delle donne.