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Conte (Inps), "Ci stiamo trasformando, ci prepariamo a mondo mutevole"

Giuseppe Conte - (foto Adnkronos)
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29 ottobre 2026 | 16.27
Redazione Adnkronos
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“Issa è una associazione di enti di sicurezza sociale internazionale ed Inps che è il più grande ente di sicurezza sociale europeo non poteva non essere presente in un contesto del genere”. A dirlo il direttore centrale delle Relazioni Internazionali dell’Inps, Giuseppe Conte, a margine del seminario sulla’AI tenutosi presso Palazzo Wedekind.

L’Inps aderisce all’Issa da un anno, partecipando alle attività e cercando di portare un contributo fattivo all’organizzazione. Un fatto rimarcato anche da Conte che ha tenuto a precisare che “cerchiamo di portare un valore aggiunto alla discussione a livello internazionale sui temi della sicurezza sociale. Cerchiamo anche di confrontarci con le migliori esperienze degli altri Paesi perché poi molte problematiche sono comuni”. L’evento tenutosi a Roma ha visto Inps e Issa ancora vicini. “Quello che discutiamo a Roma è l'impatto della intelligenza artificiale sul mondo del lavoro - ha continuato il direttore centrale -. Le nostre organizzazioni si stanno trasformando per affrontare un mondo sempre più mutevole”

Per questo motivo, rimarca Conte, “l’ente italiano sta per lanciare ‘Inps verso il futuro’ che rifletterà su questi quali l’AI e lavoro”. “Le nostre istituzioni di sicurezza sociale devono affrontare in generale tutte queste grandi trasformazioni della società come la rivoluzione digitale, l'intelligenza artificiale, una trasformazione geopolitica che crea anche insicurezza. Siamo noi a dover garantire la sicurezza alle aziende, ai cittadini, ai pensionati e a tutto il mondo del lavoro”, ha concluso.

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