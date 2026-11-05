Coppola (Enea): "Ecomondo importante per incontrare le aziende"

"E' importante per noi essere presenti a una fiera come Ecomondo perché dobbiamo incontrare le aziende. Se vogliamo collaborare con le aziende, portarle nei nostri laboratori e portare i risultati dei nostri laboratori alle aziende, dobbiamo incontrarle pro-attivamente". Così Alessandro Coppola, direttore Direzione trasferimento tecnologico dell'Enea, ai microfoni dell'Adnkronos in diretta da Ecomondo, la manifestazione sulla green, blue e circular economy, alla Fiera di Rimini fino al 6 novembre.