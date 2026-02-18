Cosmetica, Calzolari (BolognaFiere): "A Cosmoprof 2026 attese 250 mila persone"

"L'attesa è quella di numeri veramente significativi: aspettiamo infatti circa 250 mila persone in quattro giornate e siamo convinti che verranno confermate. Siamo impegnati ad offrire accoglienza e servizi a questi visitatori e lo stiamo facendo migliorando ulteriormente l'offerta di cui un quartiere fieristico internazionale deve disporre". Così Gianpiero Calzolari, presidente di BolognaFiere, alla conferenza stampa di presentazione della 57^ edizione di Cosmoprof Worldwide Bologna, svoltasi a Milano. La manifestazione si terrà dal 26 al 29 marzo 2026 negli spazi di BolognaFiere.