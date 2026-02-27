circle x black
Crippa (Icam): "2025 positivo: +35% di volume d'affari sul 2024"

27 febbraio 2026 | 11.56
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Il 2025 si è chiuso positivamente: abbiamo registrato un incremento del volume d'affari a 432 milioni di euro, con un aumento di circa il 35% rispetto all'anno precedente. In particolare, dal punto di vista della cifra d'affari, sono da segnalare i seguenti aspetti: una crescita prevalente nel mercato estero rispetto a quello domestico e una suddivisione del fatturato, nei diversi settori in cui l'azienda opera, secondo la nostra strategia di differenziazione, che è stata omogenea e armonica. Un altro aspetto particolare dell'anno da segnalare è la continuità di fornitura che siamo riusciti ad assicurare, grazie al nostro modello di filiera integrata, che ci ha permesso di garantire una continuità di approvvigionamento della materia prima del cacao". Sono le parole di Adelio Crippa, Amministratore Delegato di ICAM Cioccolato, in occasione della presentazione del Bilancio 2025 del Gruppo.

