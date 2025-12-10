circle x black
D'Alba (Autogrill Italia): "Con PizzAut iniziative concrete e prolungate"

10 dicembre 2025 | 09.38
Redazione Adnkronos
"Dal 2023 collaboriamo con PizzAut con diversi progetti per dare vita a progetti concreti e prolungati. Con le 'Palestre dell'autonomia abitativa' vogliamo dare ai ragazzi (con autismo) la possibilità di raggiungere l'indipendenza dal punto di vista abitativo". Sono le parole di Luca D'Alba, general manager di Autogrill Italia, all'inaugurazione simbolica, a Milano, del primo appartamento destinato ai ragazzi e alle ragazze autistiche. L'acquisto è stato reso possibile con la raccolta fondi Autogrill a favore di PizzAut Onlus, legata alla vendita del panino speciale GourmAut nei punti vendita Autogrill in Italia, dal 15 luglio al 15 ottobre 2025. Grazie a questa iniziativa, sono stati devoluti a PizzAut Onlus 150mila euro.

