Dallo sciopero generale allo stop ai voli, tutte le proteste di dicembre

Un altro mese di passione tra blocco nazionale e quello dei trasporti

04 dicembre 2025 | 14.06
Redazione Adnkronos
Sono due le date da segnare, guardando al calendario degli scioperi di questo mese di dicembre: il 12 e il 17. In queste due giornate, anche i trasporti faranno i conti con le proteste e relativi disagi, tra cancellazioni, rallentamenti e sospensioni.

Il calendario completo degli scioperi

La prima data, quella del 12 dicembre, riguarda lo sciopero generale nazionale indetto dalla Cgil contro la legge di bilancio e il suo impatto su lavoro, salari e welfare. A incrociare saranno i lavoratori di tutti i settori, pubblici e privati, per l'intera giornata (per i vigili del fuoco lo sciopero è di 4 ore, dalle 9 alle 13, e sono esclusi i settori dell'igiene ambientale, il personale del ministero della Giustizia protagonista dello sciopero nazionale del 5 dicembre, e il trasporto aereo). Il trasporto ferroviario si fermerà dalle prime ore della notte fino alle 21.

Il 17 dicembre sarà invece la giornata 'nera' del trasporto aereo con lo sciopero nazionale che interesserà le compagnia Vueling, Easyjet, Air France Klm e Ita i cui lavoratori si fermeranno dalle ore 13 alle 17; protesta cui si aggiunge lo sciopero nazionale di Assohandlers, sempre dalle ore 13.00 alle ore 17.00; e quella del personale Enav di Roma e della Sicilia.

Tra le due date, c'è anche lo sciopero Atac del 9 dicembre, dalle ore 8.30 alle ore 17.00 e dalle 20.00 a fine servizio, che rischia di paralizzare il sistema di trasporti romano, già messo a dura prova. Da segnalare anche lo sciopero nazionale del 10 dicembre, per l'intera giornata, dei lavoratori delle aziende pubbliche e private di igiene ambientale indetto unitariamente dai sindacati Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Fiadel.

