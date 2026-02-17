circle x black
D’Angelo (Acer): "Celebriamo 50 anni di innovazione guardando al futuro"

"L'Ai cambierà modo di comunicare e di lavorare"

Gianluca D’Angelo, country head di Acer Italia e Grecia
17 febbraio 2026 | 16.23
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

“Quest'anno è molto importante per noi di Acer perchè festeggiamo i nostri 50 anni di innovazione, durante i quali abbiamo attraversato tutti i grandi cicli tecnologici, dal personal computer all'avvento di internet e del wi-fi per arrivare fino ai giorni nostri con l'intelligenza artificiale”.

Sono le parole di Gianluca D’Angelo, country head di Acer Italia e Grecia, in occasione dell’incontro con la stampa di celebrazione dei 50 anni di Acer e di presentazione dei pilastri dei prossimi cinque decenni.

“Per quanto riguarda i prodotti con Npu (Neural Power Unit) siamo passati da 5 progetti nel 2024 a ben 27 nel 2026. Acer crede che, come tutte le rivoluzioni tecnologiche - spiega D’Angelo - anche l'intelligenza artificiale integrata sia qualcosa che cambierà il modo in cui comunichiamo e lavoriamo e il consumatore comincerà a utilizzare sempre più questo tecnologia, magari senza neanche rendersi conto della grandezza della rivoluzione che stiamo attraversando”.

“Gli ultimi anni sono stati caratterizzati da forte incertezza macroeconomica e forte instabilità geopolitica. Per quanto riguarda la catena di fornitura, Acer sta lavorando alla ridefinizione del processo della catena di fornitura, avendo spostato parte dei suoi processi produttivi anche al di fuori della Cina, lavorando in un contesto ibrido Cina e Cina+1 - sottolinea - Per quanto riguarda la parte logistica, stiamo adottando soluzioni multimodali che utilizzano diversi metodi di trasporto. Dal mercato ci aspettiamo una crescita importante nel 2026 nel segmento education, già caratterizzato da una forte crescita nel 2025 dopo il picco raggiunto grazie ai fondi del Pnrr nel 2024”.

“Per quanto riguarda il mondo gaming, invece, ci aspettiamo che le nuove schede grafiche serie 50 Nvidia diano una mano alla crescita del mercato. Tuttavia, l'avanzamento di costi di produzione dovuti all'alta domanda delle memorie potrebbe portare i prezzi di mercato a un leggero rialzo. Bisognerà quindi stare attenti al modo in cui il consumatore reagirà a questo aumento di prezzi”, conclude D’Angelo.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
innovazione intelligenza artificiale catena di fornitura logistica gaming
