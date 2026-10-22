Data center e intelligenza artificiale, la sfida della sovranità digitale italiana

Sovranità digitale, intelligenza artificiale, sicurezza informatica ed energia al centro della conferenza "Data Center Sovrani – Energia, Intelligenza Artificiale, Cybersecurity", organizzata a Roma da Confassociazioni Digital nella Nuova Aula dei Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati. L'iniziativa ha riunito rappresentanti delle istituzioni, del Governo e delle imprese per discutere il ruolo delle infrastrutture digitali nell'autonomia tecnologica dell'Italia e dell'Europa. La sfida è costruire interdipendenze tecnologiche governabili, evitando che la dipendenza da singoli fornitori o da operatori esteri comprometta la capacità del Paese di gestire le proprie funzioni essenziali.