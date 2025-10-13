Di Amato (Fondazione Maire), 'Formazione e inclusione, i migranti chiave per la crescita green'

"La transizione energetica è una necessità ma anche una grandissima opportunità per l'industria. Oggi servono maestranze qualificate per realizzare impianti legati alla transizione energetica, e parte di queste competenze può arrivare dai flussi migratori" Così Fabrizio Di Amato, presidente Fondazione Maire-ETS, in occasione della presentazione dei risultati del progetto "Traiettorie - Flussi migratori, competenze e transizione energetica: trend e best practice di formazione e inclusione lavorativa" tenutosi a Roma.