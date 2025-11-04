circle x black
Digital Networks Act: Pizzi (Anitech), 'occasione per armonizzare regolamentazione a livello singoli Stati'

04 novembre 2025 | 11.47
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"La posizione di Anitec-Assinform, l'associazione del sistema Confindustria che rappresenta tutte le imprese del settore dell'Ict e digitale, è molto chiara: per noi il Digital Network Act deve essere una semplificazione. Non deve, quindi, comportare degli appesantimenti normativi. Anche nella logica del digital omnibus europeo, tutto deve essere in una chiave di semplificazione e armonizzazione a livello di regolamentazione europea dei singoli Stati. Per noi è la priorità fondamentale". A dirlo Letizia Pizza, Direttore Generale Anitech, all'incontro "Reti, cloud e regole: il cantiere europeo del Digital Networks Act", organizzato da Adnkronos e Open Gate Italia a Palazzo dell'Informazione a Roma.

Istat, Schlein a Meloni: "Dati chiari, stipendi bassi, donne sottopagate e aumento del lavoro povero"


