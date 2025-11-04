circle x black
Cerca nel sito
 

Digitale, Eichberg (Mimit), "Dna occasione per arrivare ad armonizzazione legislativa"

'Tempi e procedure certi per garantire certezze agli investitori’

Digitale, Eichberg (Mimit),
04 novembre 2025 | 14.24
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Il Digital Networks Act - Dna deve essere l'occasione per gli Stati membri dell’Unione europea, e per l'Unione come tale, per arrivare ad un’armonizzazione legislativa, con misure che consentano di investire nelle infrastrutture con tempi e procedure certi e permettano l'assegnazione delle frequenze in modo tale che gli Stati membri possano, sulla base della conoscenza dei rispettivi mercati, operare alcune scelte e condividerle con gli operatori”. Lo ha sottolineato Federico Eichberg, capo di Gabinetto ministero delle Imprese e del Made in Italy, in occasione della tavola rotonda organizzata da Adnkronos e Open Gate Italia a Palazzo dell’Informazione a Roma, dal titolo “Reti, cloud e regole: il cantiere europeo del Digital Networks Act”.

Questo permetterà anche “l'armonizzazione rispetto ad alcuni provvedimenti già presenti, come quelli sulla responsabilità ambientale ed energetica, l’AI Act per l'intelligenza artificiale e tutte le altre normative sulla cyber security, in particolare la Nis2. Pertanto, il Dna dovrà essere un'occasione per garantire certezze agli investitori, sia quelli della rete sia agli investitori nei servizi, che sono cross-border a differenza delle infrastrutture, e che sia anche occasione per armonizzare con la legislazione preesistente”, conclude.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Digital Networks Act armonizzazione legislativa infrastrutture frequenze cyber security
Vedi anche
Donna accoltellata a Milano, le immagini dell'aggressione - Video
Crolli alla Torre dei Conti, videonews della nostra inviata
Gaza, il video del Comando centrale Usa: "Agenti Hamas saccheggiano aiuti" - Le immagini
De Santoli (Sapienza): "L'economia circolare è un fatto culturale, non solo gestione dei rifiuti" - Video
Incidente sulla Colombo, l'arrivo della bara bianca di Beatrice Bellucci - Video
De Santoli (Sapienza): "Materiali critici, l'Italia può creare una filiera autonoma e sostenibile" - Video
Trump e "il volo difficile" dall'Asia: "Non sto tremando" - Video
La presidente della Bce Lagarde a passeggio sui lungarni di Firenze - Video
Trump sulla portaerei in Giappone, accoglienza da rockstar - Video
"Gli ho dato un cazzotto mostruoso": così Vittorio Feltri si è salvato da un'aggressione - Video
Tajani e Sirico a San Salvatore in Lauro parlano di dottrina sociale della Chiesa - Video
Istat, Schlein a Meloni: "Dati chiari, stipendi bassi, donne sottopagate e aumento del lavoro povero"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza