Disabili, Patronato 50&Più su riforma: spazio inclusivo per tutelare i diritti di tutti

Al via da oggi la sperimentazione in altre 11 province della riforma della disabilità introdotta dall’Inps con il Decreto Legislativo 62/2024. Il percorso, avviato nel gennaio di quest’anno – di cui il Patronato 50&Più ha seguito la genesi partecipando attivamente alla sua messa in opera – ha l’obiettivo di individuare le finalità utili a superare la logica esclusivamente medico-legale per porsi in linea con la Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità.

"Per rendere questo percorso ancora più vicino ai cittadini - commenta Paolo Daprelà, direttore delle attività di Patronato 50&Più - siamo e saremo sempre un 'punto di incontro', uno spazio dedicato di ascolto, informazione e orientamento. L’obiettivo che ci poniamo da oltre mezzo secolo, attraverso l’impegno e la professionalità degli operatori presenti negli uffici sull’intero territorio nazionale, è quello di supportare e assistere le persone con disabilità, insieme alle loro famiglie, nell’affrontare le novità introdotte dalla riforma, affinché i principi scritti nella legge diventino diritti vissuti, trasformando la riforma in una reale opportunità di dignità, partecipazione e inclusione".

Il decreto, attivo in venti province, ha tra le novità l’introduzione del procedimento valutativo di base e dell’accomodamento ragionevole, che garantiscono maggiore uniformità, semplificazione e attenzione ai contesti di vita; la valutazione multidimensionale e il progetto di vita individuale personalizzato e partecipato, che collocano al centro la persona, le sue relazioni e i suoi obiettivi di inclusione.