circle x black
Cerca nel sito
 

Disabili, Patronato 50&Più su riforma: spazio inclusivo per tutelare i diritti di tutti

"Siamo e saremo sempre un 'punto di incontro', uno spazio dedicato di ascolto, informazione e orientamento".

Disabili, Patronato 50&Più su riforma: spazio inclusivo per tutelare i diritti di tutti
30 settembre 2025 | 11.57
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Al via da oggi la sperimentazione in altre 11 province della riforma della disabilità introdotta dall’Inps con il Decreto Legislativo 62/2024. Il percorso, avviato nel gennaio di quest’anno – di cui il Patronato 50&Più ha seguito la genesi partecipando attivamente alla sua messa in opera – ha l’obiettivo di individuare le finalità utili a superare la logica esclusivamente medico-legale per porsi in linea con la Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità.

"Per rendere questo percorso ancora più vicino ai cittadini - commenta Paolo Daprelà, direttore delle attività di Patronato 50&Più - siamo e saremo sempre un 'punto di incontro', uno spazio dedicato di ascolto, informazione e orientamento. L’obiettivo che ci poniamo da oltre mezzo secolo, attraverso l’impegno e la professionalità degli operatori presenti negli uffici sull’intero territorio nazionale, è quello di supportare e assistere le persone con disabilità, insieme alle loro famiglie, nell’affrontare le novità introdotte dalla riforma, affinché i principi scritti nella legge diventino diritti vissuti, trasformando la riforma in una reale opportunità di dignità, partecipazione e inclusione".

Il decreto, attivo in venti province, ha tra le novità l’introduzione del procedimento valutativo di base e dell’accomodamento ragionevole, che garantiscono maggiore uniformità, semplificazione e attenzione ai contesti di vita; la valutazione multidimensionale e il progetto di vita individuale personalizzato e partecipato, che collocano al centro la persona, le sue relazioni e i suoi obiettivi di inclusione.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Disabili Riforma Inclusione
Vedi anche
Marche, Acquaroli: "Ho sentito Giorgia Meloni, era contenta"
Marche, Acquaroli arriva con Arianna Meloni: l'applauso al comitato elettorale
Regionali Marche, Ricci: "Ho chiamato Acquaroli per congratularmi" - Video
News to go
Bullismo, come cambia la vecchia sanzione della sospensione: le novità
News to go
Lufthansa taglierà 4.000 posti di lavoro entro il 2030
News to go
Crosetto a Flotilla: "Se forza blocco navale si espone a pericoli elevatissimi"
Baglioni: "'La Vita è Adesso' pensavo fosse brutto, invece è un successo da 40 anni"
Glenn Close: "Armani una persona generosa e un amico"
Richard Gere ricorda Armani: "Prima di conoscerlo non avevo neanche una cravatta…"
Samuel L. Jackson ricorda Armani: "Con lui un grande rapporto, qui per rendergli omaggio"
Giorgio Armani, per l'ultima sfilata firmata dallo stilista le note di Einaudi e lanterne bianche
News to go
AI, il 67% la adotta nelle aziende italiane


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza