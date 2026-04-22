Dl Carburanti, appello delle Associazioni combattentistiche a governo: non tagliare sostegni

Appello dalle associazioni combattentistiche Anppia (Perseguitati politici antifascisti), Aned (ex deportati) e Anvcg (vittime civili di guerra) al governo affinché esprima parere favorevole all’ordine del giorno al dl Carburanti che impegna l’Esecutivo a escludere i capitoli destinati al sostegno delle associazioni combattentistiche dai tagli di spesa del ministero dell'Interno.

"Si tratta di una richiesta di buon senso e pienamente ragionevole. Negli ultimi anni, infatti, il comparto ha già subito tagli significativi, pari a circa il 25% delle risorse complessive. L’attuale provvedimento prevede un’ulteriore potenziale riduzione di circa il 16%, configurandosi come un intervento senza precedenti su stanziamenti già approvati in legge di bilancio", affermano le associazioni in una nota.

Le conseguenze di tali misure rischiano di compromettere seriamente la sopravvivenza stessa delle organizzazioni combattentistiche. Per questo motivo, le Associazioni firmatarie sollecitano il Governo e tutte le forze politiche a sostenere l’Ordine del Giorno G5.100 - a firma della senatrice dem Cristina Tajani e sottoscritto anche da altre forze politiche - e a garantire, anche in occasione dell’80° anniversario della Repubblica, il ripristino immediato delle risorse previste dall’ultima legge di bilancio. Le Associazioni chiedono inoltre che, in un prossimo imminente futuro, si valuti un rafforzamento del Fondo nazionale, fortemente ridimensionato nel corso dell’attuale legislatura.