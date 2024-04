Dolce&Gabbana Casa lancia collezione Dreaming e tema Verde Maiolica

Dolce&Gabbana torna protagonista della Milano Design Week 2024. Il brand di Stefano Gabbana e Domenico Dolce presenta infatti nuove linee della collezione Casa realizzate in partnership con Luxury Living Group. Si tratta della collezione Dreaming e del tema Verde Maiolica, che affiancandosi alle creatività già disponibili del Carretto Siciliano, Blu Mediterraneo, Leopardo, Zebra, DG Logo e alla speciale collezione Oro24K, rappresentano un tributo alla tradizione artigianale italiana e ai codici espressivi del Dna del brand.

Declinata nella purezza del bianco e nell’eleganza senza tempo del nero, la creatività Dreaming firma le novità Dolce&Gabbana Casa e ne accentua le linee morbide esprimendo sicurezza e comfort, punto di forza della collezione. Attraverso l’unione del bianco e del verde intenso, il Verde Maiolica di Dolce&Gabbana Casa ricorda invece i paesaggi costieri del Sud Italia dominati dagli aromi e dai colori della Macchia Mediterranea, celebrando il fatto a mano del territorio.

Gli elementi d’arredo della collezione Dreaming realizzati in partnership con Luxury Living Group e i complementi Verde Maiolica, raccontano una storia di amore e accoglienza, di passione per la bellezza e per l’arte di vivere la quotidianità, in una narrazione unica Made in Italy tra materiali ricercati e raffinata progettualità tecnica. Inoltre, dopo il successo della linea Carretto Siciliano e della Moka Oro in edizione speciale, Dolce&Gabbana e Bialetti proseguono la loro collaborazione presentando la nuova collezione Blu Mediterraneo.