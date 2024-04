Dolce&Gabbana supporta i giovani con Gen D Vol.2

Durante il FuoriSalone, 11 nuovi nomi da tutto il mondo sono i protagonisti di uno scambio creativo con il Dna del brand. Le opere esposte in via Broggi 19, e visitabili dal 16 al 21 aprile

Gen D. fa le cose in grande e torna protagonista della Milano Design Week 2024. In occasione della settimana dedicata al design, Domenico Dolce e Stefano Gabbana rinnovano il loro supporto nei confronti dei giovani talenti creativi nel campo del design e dell’arredamento con il secondo capitolo del loro progetto, avviato lo scorso anno. Byungsub Kim, Ella Bulley, Hannah Lim, Jie Wu, Laurids Gallée, Daniel Valero, Mingyu Xu, Riccardo Cenedella, Thabisa Mjo e il duo creativo Touche-Touche, sono i designer provenienti da tutto il mondo selezionati dalla curatrice Federica Sala.

Il progetto ha permesso agli undici creativi di conoscere e sperimentare alcune delle principali lavorazioni artigianali della tradizione italiana, dando vita a dieci opere nate in totale libertà che li hanno resi protagonisti di uno scambio creativo con il Dna Dolce&Gabbana. Le opere saranno esposte in via Broggi 19, a Milano e visitabili dal pubblico dal 16 al 21 aprile dalle 10 alle 19, previa iscrizione su dolcegabbana.com/hom

Gen D Vol.2 rappresenta un’evoluzione del primo capitolo: mantenendo l’essenza del progetto che risiede nella creazione di un ponte culturale tra i designer selezionati e l’antica sapienza dell’artigianato Made in Italy, consente loro questa volta di sperimentare la commistione tra la tradizione italiana e le realtà manifatturiere proprie dei loro paesi d’origine. Le realtà coinvolte nella realizzazione delle opere e nella fornitura dei materiali sono Arredolegnodesign, Atelier ZAV, Autoproduzione, Bottega Nove, Cc-tapis, Fonderia Artistica Battaglia, Forbicioni Studio, Fornace Mian, Friul Mosaic, Galimberti Action, Gentili Mosconi, Giovannozzi Marmi, Houtlander, Incalmi, Poliart e Ranieri.