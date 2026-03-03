circle x black
Drakoularakos (Philip Morris International), "4,5 mln di italiani passati a prodotti senza combustione"

03 marzo 2026 | 16.36
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"L'Italia può e deve essere un caso di studio per il resto dell'Unione Europea. Innanzitutto perché 4,5 milioni di fumatori italiani sono passati ai nostri prodotti senza combustione. Questo è importante e l'Europa ha molto da imparare a riguardo. L'Italia può e deve essere un caso di studio per il resto dell'Unione Europea: innanzitutto perché 4,5 milioni di fumatori italiani sono passati ai nostri prodotti senza combustione e il resto d'Europa ha molto da imparare a riguardo. La penso allo stesso modo anche dal punto di vista degli investimenti: ecco perché abbiamo il nostro centro di eccellenza a Bologna e ad oggi abbiamo investito quasi 4 miliardi in Italia, per avere una catena del valore integrata". Lo ha detto Stavros Drakoularakos, Director Communications Europe, Philip Morris International, nell'incontro di oggi a Milano con la stampa organizzato in occasione del lancio del nuovo prodotto a tabacco riscaldato Bonds by Iqos.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
