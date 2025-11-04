Ecomondo, Fava: "L'economia circolare vale lo 0,5% del PIL e mezzo milione di posti di lavoro"

"L'economia circolare in Italia rappresenta lo 0,5% del PIL e genera circa mezzo milione di posti di lavoro." Lo ha affermato Fabio Fava, coordinatore del Comitato scientifico di Ecomondo, intervenendo alla cerimonia di apertura della fiera dedicata alla sostenibilità e all'innovazione ambientale. "Il nostro Paese è oggi il secondo in Europa per efficienza nell'implementare la circolarità – ha evidenziato Fava –. Abbiamo ridotto le emissioni del 26% dal 1990 e siamo molto più attenti ai parametri di monitoraggio, condividendo i dati in modo trasparente."