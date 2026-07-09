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Economia del mare, in Italia vale 225 miliardi

09 luglio 2026 | 08.40
Redazione Adnkronos
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L'economia del mare in Italia continua a crescere, raggiungendo un valore di 224,9 miliardi di euro, pari all'11,4% del Pil nazionale. Il settore conta 253.599 imprese e 1.133.949 occupati, generando un valore aggiunto diretto di 78,9 miliardi di euro. È quanto emerge dal XIV Rapporto nazionale sull'economia del mare, realizzato dall'Osservatorio Nazionale sull'Economia del Mare OsserMare, Unioncamere Informare, Camera di commercio Frosinone Latina e Blue Forum Italia Network, presentato al Mimit nell'ambito del Blue Forum 2026.

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