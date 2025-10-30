circle x black
Cerca nel sito
 

Eicma 2025, 'MotoLive' festeggia 20 anni di adrenalina con leggende del Motorsport

All’ottantaduesima Edizione dell’Esposizione internazionale delle due ruote tornano le gare con le bicilindriche e la Champions Charity Race

Eicma 2025, 'MotoLive' festeggia 20 anni di adrenalina con leggende del Motorsport
30 ottobre 2025 | 14.18
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Il rombo dei motori, e quello degli applausi, si preparano a risuonare più forte che mai: 'MotoLive', l’arena di Eicma compie 20 anni e promette un’edizione 2025 da brividi. Dal 6 al 9 novembre prossimi, a Fiera Milano Rho, gli oltre 60mila metri quadri dell’area esterna dell’Esposizione internazionale delle due ruote, l’estensione più grande nella storia di Eicma, si trasformano ancora una volta nel palcoscenico più atteso per gare, show mozzafiato, intrattenimento dal palco centrale e stunt acrobatici. Tra i contenuti più attesi di 'MotoLive', c’è sicuramente il ritorno della Champions Charity Race, duelli a inseguimento che metteranno in sella più di quaranta piloti, tra cui vere e proprie leggende del motorsport e due categorie: Rally e Legend.

L’organizzazione ha svelato oggi l’entry list 2025 della categoria Legend, che corre sabato 9 e domenica 10 sulle monocilindriche specialistiche da flat track, ed è da capogiro: al via oltre 35 titoli mondiali, il non plus ultra del motorsport su asfalto e terra. Tra i campioni dell’asfalto figurano infatti Troy Bayliss, Carlos Checa, Marco Melandri, Alex Gramigni, Jeremy McWilliams e Thomas Chareyre. Gli specialisti del fuoristrada rispondono, invece, con Stefan Everts, Christophe Pourcel, Chicco Chiodi, David Philippaerts e Marco Belli. In pista anche le Case ufficiali: Beta, TM, Yamaha e Ducati, che porterà in gara una speciale Desmo450 MX da flat track affidata al sei volte campione del mondo della specialità Francesco Cecchini.

Dopo il successo dell’Edizione 2023 e 2024, giovedì 7 e venerdì 8 tornano in pista anche le maxienduro bicilindriche, le regine del mercato. Per questo segmento, stessa formula con gare a inseguimento e la presenza di ben 16 marche differenti, che schierano i loro piloti scelti tra ambassador e migliori specialisti dell’off-road legati ai rispettivi brand. Le Case ai cancelletti di partenza: Aprilia, Benelli, Bmw, Cfmoto, Fantic Motor, Harley-Davidson, Honda, Kove, Ktm, Moto Morini, MV Agusta, QJ Motor, Triumph, Voge e Yamaha. Infine, special guest di Eicma 2025: Kevin Schwantz. Per l’intera quattro giorni, l’iconico campione texano scenderà in pista a capo della parata finale dopo ogni gara. Con 'MotoLive', Eicma 2025 si conferma il cuore pulsante della passione per le due ruote. 6-9 novembre, Fiera Milano Rho, Il conto alla rovescia è iniziato: biglietti e informazioni su eicma.it.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Eicma 2025 MotoLive Fiera Milano Rho Champions Charity Race Flat Track Motorsport
Vedi anche
La presidente della Bce Lagarde a passeggio sui lungarni di Firenze - Video
Trump sulla portaerei in Giappone, accoglienza da rockstar - Video
"Gli ho dato un cazzotto mostruoso": così Vittorio Feltri si è salvato da un'aggressione - Video
Tajani e Sirico a San Salvatore in Lauro parlano di dottrina sociale della Chiesa - Video
Istat, Schlein a Meloni: "Dati chiari, stipendi bassi, donne sottopagate e aumento del lavoro povero"
Parolin: "Orban? Cerchiamo di avvicinare punti di vista" - Video
Festa di Roma, il siparietto tra 'i due sindaci' Verdone e Gualtieri - Video
Putin svela il nuovo super missile, l'annuncio dello zar - Video
Festa di Roma, De Laurentiis: "Fondi dovrebbero essere dati dopo successo film e non a priori" - Video
Milano, Pro-Pal contro pro-Flotilla: "Eravamo un milione e ora 150: complimenti a chi è rimasto" - Video
Applausi a corteo pro-Pal per Hannoun, aveva giustificato le uccisioni di Hamas - Video
Calderone: "In Manovra 2 miliardi per il lavoro, risorse importanti" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza