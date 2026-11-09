Energia, 24 novembre torna Enermanagement: tra caro prezzi, Ia e nuove regole come rendere più competitive le imprese

Come possono le imprese italiane contenere i costi energetici e rafforzare la propria competitività in un contesto caratterizzato da incertezza dei mercati, innovazione tecnologica e cambiamenti normativi? Quale contributo possono offrire l'intelligenza artificiale, le fonti rinnovabili e le nuove soluzioni per la gestione dell'energia? Sono alcuni degli interrogativi al centro di Enermanagement 2026, la conferenza organizzata da Fire – Federazione Italiana per l'uso Razionale dell'Energia, in programma martedì 24 novembre, a Milano, presso il Grand Visconti Palace (Viale Isonzo 14). L'appuntamento riunirà rappresentanti delle istituzioni, esperti, imprese e operatori del settore per analizzare le trasformazioni in corso nel sistema energetico e individuare strumenti e strategie per migliorare le prestazioni energetiche di aziende ed enti.

Il programma si articolerà attorno a tre temi principali. Intelligenza artificiale ed energy management. L'impiego dell'IA apre nuove prospettive per l'analisi dei consumi, l'ottimizzazione dei processi e il miglioramento delle prestazioni energetiche. La conferenza approfondirà le applicazioni e le opportunità offerte da queste tecnologie, attraverso il contributo di esperti e operatori. Efficienza energetica e generazione distribuita. Dalla cogenerazione alle rinnovabili, fino ai sistemi di accumulo, saranno esaminate le soluzioni disponibili per una gestione più efficiente e flessibile dell'energia, anche alla luce dell'evoluzione del quadro regolatorio. Normativa e prospettive del settore energetico. Spazio alle novità legislative e regolatorie e alle loro implicazioni per imprese, pubbliche amministrazioni ed energy manager, con interventi dedicati all'evoluzione del sistema energetico e agli strumenti per promuovere l'efficienza.

Tra gli enti e le istituzioni previsti nel programma figurano Arera, Rse e Mase, con un contributo di Enea o Gse ancora in fase di definizione. A concludere la giornata sarà la cerimonia di consegna del Premio Energy Management 2026, promosso da Fire per valorizzare le esperienze più significative realizzate da energy manager ed esperti del settore. Un'occasione per dare visibilità a progetti e pratiche che dimostrano come una gestione attenta dell'energia possa tradursi in risultati concreti per le organizzazioni.