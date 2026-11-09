circle x black
Cerca nel sito
 

Energia, 24 novembre torna Enermanagement: tra caro prezzi, Ia e nuove regole come rendere più competitive le imprese

In programma anche la consegna del Premio Energy Management 2026

Energia, 24 novembre torna Enermanagement: tra caro prezzi, Ia e nuove regole come rendere più competitive le imprese
Segui Adnkronos su Google
09 novembre 2026 | 14.13
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Come possono le imprese italiane contenere i costi energetici e rafforzare la propria competitività in un contesto caratterizzato da incertezza dei mercati, innovazione tecnologica e cambiamenti normativi? Quale contributo possono offrire l'intelligenza artificiale, le fonti rinnovabili e le nuove soluzioni per la gestione dell'energia? Sono alcuni degli interrogativi al centro di Enermanagement 2026, la conferenza organizzata da Fire – Federazione Italiana per l'uso Razionale dell'Energia, in programma martedì 24 novembre, a Milano, presso il Grand Visconti Palace (Viale Isonzo 14). L'appuntamento riunirà rappresentanti delle istituzioni, esperti, imprese e operatori del settore per analizzare le trasformazioni in corso nel sistema energetico e individuare strumenti e strategie per migliorare le prestazioni energetiche di aziende ed enti.

Il programma si articolerà attorno a tre temi principali. Intelligenza artificiale ed energy management. L'impiego dell'IA apre nuove prospettive per l'analisi dei consumi, l'ottimizzazione dei processi e il miglioramento delle prestazioni energetiche. La conferenza approfondirà le applicazioni e le opportunità offerte da queste tecnologie, attraverso il contributo di esperti e operatori. Efficienza energetica e generazione distribuita. Dalla cogenerazione alle rinnovabili, fino ai sistemi di accumulo, saranno esaminate le soluzioni disponibili per una gestione più efficiente e flessibile dell'energia, anche alla luce dell'evoluzione del quadro regolatorio. Normativa e prospettive del settore energetico. Spazio alle novità legislative e regolatorie e alle loro implicazioni per imprese, pubbliche amministrazioni ed energy manager, con interventi dedicati all'evoluzione del sistema energetico e agli strumenti per promuovere l'efficienza.

Tra gli enti e le istituzioni previsti nel programma figurano Arera, Rse e Mase, con un contributo di Enea o Gse ancora in fase di definizione. A concludere la giornata sarà la cerimonia di consegna del Premio Energy Management 2026, promosso da Fire per valorizzare le esperienze più significative realizzate da energy manager ed esperti del settore. Un'occasione per dare visibilità a progetti e pratiche che dimostrano come una gestione attenta dell'energia possa tradursi in risultati concreti per le organizzazioni.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
Sparatoria Cracovia, prof. liceo Foscolo di Albano: "Abbiamo radunato ragazzi in luoghi sicuri" - Video
G7, Tajani a Parigi: focus su cyberattacchi, Iran e Ucraina - Videonews
Sparatoria Cracovia, dirigente scolastico liceo di Albano: "Ragazzi dovranno elaborare brutta esperienza" - Video
Maiali agonizzanti, cannibalismo e topi nelle mangiatoie: video choc da tre allevamenti di prosciutti Dop
Sparatoria Cracovia, sindaco Albano: "Nostri ragazzi per fortuna tornati illesi" - Video
Cracovia, spari sulla folla da un'auto in corsa. Il video dell'assalto
La Russa e Gioventù Nazionale abbattono simbolicamente Muro di Berlino in cartone - Video
Dalla mediazione alla linea dura: il cambio al vertice della Casa Bianca di Trump - Videonews
Tajani: "Hacker filorussi hanno messo taglia su di me e mia famiglia, non mi faccio intimidire" - Video
Roma, Gualtieri si ricandida e apre a M5S e Azione: "Coalizione più larga" - Video
News to go
Confagricoltura, partnership con Automotoclub Storico Italiano
"Voi fate la differenza", la dedica e l'esibizione di Noemi alla presentazione del calendario storico dei Carabinieri - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza