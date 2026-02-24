circle x black
Energia, Società Italiana Gas Liquidi - Vulcan acquista asset Gnl di Mrz Group

Contestualmente viene firmato un accordo di gestione logistica integrata tra i due Gruppi

24 febbraio 2026 | 15.32
Redazione Adnkronos
Società Italiana Gas Liquidi - Vulcan acquisisce gli asset Gnl da Mrz Group e contestualmente viene firmato un accordo di gestione logistica integrata tra i due Gruppi. L’operazione, particolarmente rilevante per la dimensione, si legge in una nota, permette a Vulcan di rafforzare la propria catena del valore unendo in unico soggetto le funzioni di approvvigionamento e distribuzione integrata nella commercializzazione del Gnl per il mercato del sud Europa, utilizzando i servizi altamente qualificati di Mrz Group. Con questo accordo Mrz Group punta a rinforzare il proprio posizionamento di operatore logistico integrato sul mercato del Gnl nell’Europa meridionale.

Con questa operazione, sottolinea Giacomo Fabbri, il Ceo di Vulcan, "rafforziamo ulteriormente il nostro posizionamento sul mercato, garantendo per il futuro una forte integrazione delle funzioni di approvvigionamento e distribuzione a beneficio sia agli asset di gruppo che a quelli dei nostri clienti".

Con questa operazione, spiega Alberto Marenzana, Presidente Mrz Group, "consolidiamo il rapporto con il principale player nazionale del mercato Gnl, certi che il know-how settoriale maturato in anni di attività apporterà importanti recuperi di efficienza per entrambi i partners".

Società Italiana Gas Liquidi Spa - Vulcan è il primo operatore italiano nella distribuzione del Gnl e Bio Gnl. Il gruppo operante nella distribuzione di prodotti energetici sia in Italia che all’estero, ha un fatturato di circa 200 milioni di euro ed occupa oltre 150 persone tra diretti ed indiretti.

Mrz Group è un importante player europeo specializzato nel trasporto stradale ed intermodale di liquidi pericolosi e sensibili, che opera nei mercati della chimica, petrolchimica, rifiuti e gas, con varie sedi e terminals in Europa occidentale, 880 unità di carico di proprietà, 230 dipendenti diretti ed un’ampia rete di sub-vettori aggregati fissi altamente selezionati e qualificati.

