Energia: Tasca (Banco dell'energia), 'obiettivo: guardare al futuro ampliando il nostro impatto'

"I numeri dicono che la povertà energetica oggi coinvolge circa 2,4 milioni di famiglie, motivo per cui dobbiamo guardare al futuro con l'intento di ampliare ulteriormente il nostro impatto. Promuovere progetti territoriali, percorsi di formazione e modelli innovativi come le comunità energetiche rinnovabili e solidali, sono i nostri interventi atti a contribuire ad una transizione energetica sempre più giusta e inclusiva". Questo l'intervento di Roberto Tasca, Presidente della Fondazione Banco dell'energia e di A2A, presente all'8ª Plenaria della Fondazione Banco dell'energia che si è tenuta oggi a Roma.