circle x black
Cerca nel sito
 

Energia: Tasca (Banco dell'energia), 'obiettivo: guardare al futuro ampliando il nostro impatto'

17 giugno 2026 | 18.07
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

"I numeri dicono che la povertà energetica oggi coinvolge circa 2,4 milioni di famiglie, motivo per cui dobbiamo guardare al futuro con l'intento di ampliare ulteriormente il nostro impatto. Promuovere progetti territoriali, percorsi di formazione e modelli innovativi come le comunità energetiche rinnovabili e solidali, sono i nostri interventi atti a contribuire ad una transizione energetica sempre più giusta e inclusiva". Questo l'intervento di Roberto Tasca, Presidente della Fondazione Banco dell'energia e di A2A, presente all'8ª Plenaria della Fondazione Banco dell'energia che si è tenuta oggi a Roma.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
News to go
Carta d'identità cartacea, scattata la proroga
Lucio Corsi canta a sorpresa un nuovo brano, ecco 'Figurati un po'' - Video
As Roma, Giuseppe Conte ricorda lo scudetto del 2001: "Confido in Gasperini, non aspettiamo altri 25 anni" - Video
G7, Trump arriva per ultimo alla riunione dei leader: "Sono il boss" - Video
Costanza, ecco il ristorante dove si è tenuto il pranzo tra i leader di centrosinistra - Video
"Buon compleanno Mr Genocidio", gli auguri a Trump dell'eurodeputata Montero in Parlamento ﻿
News to go
Prevenzione dell'usura, operativa la riforma del Fondo Mef
Norvegia, lo show dei tifosi ai Mondiali: la 'Viking Row' è ovunque - Video
AdnTalks, Conte: "Disponibili a guardare al futuro senza preclusioni" - Video
Sal Da Vinci: "Serata Eurovision a Sanremo? Bello rinnovare le cose. Mio 'one man show' in Rai? Chi lo sa"
News to go
Bonus casa per genitori separati, manca il decreto attuativo
Da Sal Da Vinci a Gazzoli, le voci italiane di Toy Story 5: "Ecco come i giocattoli ci hanno salvato" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza