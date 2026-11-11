Erion Care premia migliori iniziative contro littering mozziconi: i vincitori

Sono Flegrea Lavoro, il Comune di San Felice del Benaco e il Gruppo Hera i vincitori dei Care Awards 2026, il riconoscimento promosso da Erion Care, Consorzio italiano di Responsabilità Estesa del Produttore dedicato alla gestione dei rifiuti dei prodotti del tabacco con filtri, e patrocinato da Anci, l’Associazione nazionale dei Comuni italiani. I premi sono stati assegnati alle iniziative sul territorio che si sono distinte per l'efficacia delle attività di sensibilizzazione volte a contrastare la dispersione nell'ambiente di questi rifiuti.

La premiazione si è svolta mercoledì 4 novembre presso lo stand Erion (Padiglione B3, Stand 409-508) a Ecomondo, alla presenza di Carmelina Cicchiello, responsabile del Dipartimento Patrimonio, Politiche abitative, Demanio e Ciclo integrato dei rifiuti di Anci, Domenico Repetto, direttore Divisione V - Comunicazione, benessere organizzativo, trasparenza e anticorruzione del Mase e del climatologo Luca Mercalli, presidente della Società Meteorologica Italiana.

I Care Awards rappresentano una tappa importante del Bando Buone Pratiche, il programma nazionale lanciato da Erion Care a maggio 2026 che valorizza le buone pratiche sviluppate nei territori da Comuni, gestori dei servizi di igiene urbana ed enti territorialmente competenti, anche in collaborazione con aziende e associazioni ambientaliste. Un impegno particolarmente rilevante se si considera che i rifiuti dei prodotti del tabacco sono tra quelli più frequentemente dispersi nelle nostre città, nei parchi e sulle spiagge. Secondo lo Studio 'L'abbandono dei mozziconi nell'ambiente - Strategie e soluzioni per evitarlo', realizzato da dss+ per Erion Care, in Italia il 64% delle sigarette fumate in luoghi pubblici viene smaltito in modo improprio. I filtri delle sigarette, composti principalmente da acetato di cellulosa, possono impiegare anni a degradarsi e un singolo mozzicone può contaminare fino a 1.000 litri d'acqua.

Care Award - Attiva-Azione, per la proposta più articolata e capillare tra i progetti presentati dai Comuni: Comune di San Felice del Benaco con la campagna 'Per un pugno di mozziconi'. La giuria ha premiato una campagna originale, coinvolgente per la cittadinanza e completa dal punto di vista delle azioni messe in campo: l'installazione di cestini, le attività di sensibilizzazione e una gara di raccolta di mozziconi con il coinvolgimento degli esercenti locali.

Care Award - Impatto sul Territorio, per l'azienda di gestione dei rifiuti che ha realizzato il progetto con il più vasto impatto sulla popolazione e sul territorio, tra tutte le iniziative candidate dalle multiutility: Gruppo Hera, che da giugno 2026 ha introdotto più di una campagna contro il littering dei mozziconi. Oltre al progetto 'Riciccami', che ha visto l'installazione di 370 cestini in 14 comuni emiliani e veneti con annesse attività di sensibilizzazione sulla loro presenza, la multiutility ha organizzato la distribuzione di posacenere portatili e di materiale informativo e la raccolta di mozziconi in occasione di tre grandi eventi sul territorio.

Care Award - Creatività, per la campagna più originale selezionata tra tutti i progetti aderenti al Bando Buone Pratiche, presentati da Comuni e aziende di gestione dei rifiuti: Flegrea Lavoro con la campagna 'Il pianeta non è un posacenere', realizzata nel Comune di Bacoli (NA). Le locandine e i manifesti della campagna si sono distinti per originalità e inventiva nelle immagini e nella grafica. L'iniziativa, accompagnata dall'installazione di oltre 200 posacenere 'a palo', ha previsto anche un quiz per i cittadini e diversi banchetti di sensibilizzazione nelle zone vicine al mare.

Menzione speciale della giuria per la "potenza del linguaggio visivo": Amiu Puglia con la campagna 'Le cattive abitudini vengono a galla', realizzata con il Comune di Bari tra luglio e agosto 2026. Con un’immagine forte e un messaggio immediato, la campagna rende evidente ciò che spesso passa inosservato: i mozziconi abbandonati finiscono in mare e, prima o poi, danneggiano anche noi. Flyer, poster e affissioni hanno inoltre accompagnato il messaggio con i dati sull’impatto ambientale dei mozziconi e sulle sanzioni previste.

"I progetti premiati dimostrano che contrastare efficacemente il fenomeno del cosiddetto littering dei mozziconi è possibile quando le organizzazioni formate dai produttori, i Comuni, le istituzioni, i gestori, le associazioni e i cittadini lavorano insieme - dichiara Adriana Valle, presidente del Cda di Erion Care - Il Consorzio è impegnato, fin dalla sua costituzione, con iniziative di comunicazione e di sensibilizzazione diretta come i 'Care Action Days', a combattere la pratica dell’abbandono di questi rifiuti, piccoli ma dannosi per l’ambiente laddove vengano dispersi. Con i Care Awards abbiamo voluto non solo valorizzare le esperienze locali più efficaci, ma anche metterle a sistema, affinché possano diventare un modello per altre realtà del Paese".