Etat-Unis, Trichet: "Attaque à Powell très choquante et inadmissible"

L'ancien président de la Bce dans une interview accordée à l'Adnkronos se joint à la levée de boucliers des banquiers centraux contre l'enquête pénale visant le numéro un de la Réserve fédérale Jerome Powell

L'attaque de Donald Trump contre le président de la Fed Jerome Powell "est très choquante, c'est une attaque directe contre l'indépendance de la banque centrale américaine". C'est ainsi que l'ancien président de la Bce Jean-Claude Trichet, dans une interview accordée à l'Adnkronos, se joint à la levée de boucliers des banquiers centraux contre l'enquête pénale visant le numéro un de la Réserve fédérale, dernier acte d'un conflit qui dure depuis longtemps.

En contraste avec la réserve habituelle des banquiers centraux, l'ancien numéro un de l'Eurotower exprime sa profonde inquiétude face à l'ingérence du tycoon. "Plus grave encore que l'attaque verbale contre Powell", qui a "fait preuve d'un grand courage dans sa réponse", est "la volonté du pouvoir exécutif américain d'asservir toute la Fed en utilisant comme arme le département de la Justice qui est lui même totalement asservi: cela rend toute cette affaire encore plus choquante", souligne M. Trichet.

Il s'agit d'une "attaque inadmissible aux yeux de la Fed, et qui le sera aussi progressivement aux yeux des marchés". Ce n'est pas un hasard si "Powell a reçu le soutien unanime de tous les banquiers centraux, ainsi que de ses prédécesseurs démocrates et républicains, de Yellen à Greenspan", car "l'indépendance des banques centrales fait partie de la structure démocratique d'un pays, elle est essentielle", souligne le predecesseur de Mario Draghi à Francfort.

Trump, qui presse depuis longtemps Powell pour qu'il baisse fortement les taux d'intérêt et stimule l'économie, a une vision à court terme. "Le raisonnement de Trump est un classique de la politique, car les gouvernements pensent à court terme et recherchent des avantages immédiats. Ce qui est totalement nouveau c’est d’attaquer la banque centrale par des moyens judiciaires inadmissibles. Une banque centrale raisonne elle à moyen et long terme car elle doit garantir la stabilité des prix et la stabilité financière dans une perspective de moyen terme", affirme Trichet.

Que se passera-t-il dans un avenir proche? Sans se lancer dans des pronostics, Trichet identifie deux scénarios possibles. "Le premier, totalement catastrophique mais plus probable, est que Trump impose la nomination d'un président qui soit totalement sous son contrôle et suive ses instructions et, progressivement, de nouveaux membres également totalement obéissants ce qui représenterait une perte totale de crédibilité et d'indépendance de la Fed aux yeux des marchés, des citoyens américains et du monde entier", observe.

Le deuxième scénario, souligne Trichet, "malheureusement beaucoup moins probable, est que, malgré les nominations très politiques, les responsables concernés réalisent progressivement à quel point l'indépendance et la responsabilité de la Fed sont importantes pour les États Unis, pour les citoyens américains et pour le Congrès lui-même, et parvienne ainsi à préserver partiellement l'indépendance de la Fed". Mais, il conclut avec amertume, "la première hypothèse reste la plus probable". (di Luana Cimino)