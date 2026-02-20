circle x black
Cerca nel sito
 

Ets e trasporto marittimo, Tardino (Adsp): "Italia chiede correttivi urgenti"

"Obiettivi transizione ecologica vanno coniugati con salvaguardia competitività"

Ets e trasporto marittimo, Tardino (Adsp):
20 febbraio 2026 | 15.27
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Il tema dell’Ets applicato al trasporto marittimo è al centro del dibattito europeo. L’estensione del sistema europeo di scambio delle quote di emissione allo shipping è considerata una norma che penalizza l’economia europea, incidendo sulla competitività di flotte e porti Ue. In assenza di un analogo sistema globale, la misura genera distorsioni di mercato, con effetti sui traffici marittimi e sull’attrattività degli scali europei rispetto a quelli extra-Ue. Anche la European Sea Ports Organisation (Espo), con la segretaria generale Isabelle Ryckbost, ha espresso preoccupazione, presentando a Bruxelles i primi risultati dell’Osservatorio Eu Ets dei Puertos del Estado spagnoli, durante un incontro al quale ha partecipato il commissario straordinario dell’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia occidentale, Annalisa Tardino. Lo studio rileva un aumento significativo e anomalo delle attività nei porti non Ue prossimi all’Europa e analizza le possibili ricadute sulla competitività dei porti europei e i rischi di rilocalizzazione delle emissioni, in vista della revisione del quadro normativo Ets per il 2026.

"Il lavoro dell’Osservatorio spagnolo – ha detto il commissario straordinario Tardino, intervenendo nel dibattito anche in rappresentanza di Assoporti, l’associazione dei porti italiani, su incarico del presidente Roberto Petri – rappresenta un autentico passo avanti. Si tratta di un lavoro più completo rispetto a quello realizzato dalla Commissione europea, che ho ritenuto incompleto. Ora dobbiamo concentrare i nostri sforzi sulle soluzioni relative al trasbordo. Su questo punto desidero essere chiara: estendere il perimetro della regola delle trecento miglia nautiche non è una soluzione efficace. Non funziona. Abbiamo bisogno – ha proseguito Tardino – di strumenti più incisivi e concreti, a partire da una deroga che l’Italia ha richiesto più volte". Per Tardino c’è poi "un ultimo tema che non possiamo ignorare: nel nostro Paese affrontiamo un grave problema legato ai collegamenti con le isole maggiori e al sistema delle Autostrade del mare, nonché allo Short Sea Shipping, dove l’Italia è leader mondiale. Tutti aspetti non coperti dallo studio spagnolo: anche su questi fronti, quindi, sono necessarie misure correttive adeguate. Non c’è più tempo da perdere: dobbiamo agire rapidamente e con determinazione. Gli obiettivi della transizione ecologica - ha concluso il commissario dell'Adsp del mare di Sicilia occidentale - vanno coniugati con la salvaguardia della competitività del sistema portuale e della continuità territoriale".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Ets trasporto marittimo competitività distorsioni di mercato transizione ecologica
Vedi anche
News to go
Btp Valore, in arrivo una nuova emissione a marzo
News to go
Migranti, passaggio irregolari alla frontiera di Ventimiglia: blitz polizia italiana e francese
News to go
Maltempo sull'Italia ma è in arrivo un anticipo di primavera
News to go
Rottamazione quater, le novità
Meloni tifosa alle Olimpiadi: "Emozione". La battuta sui Giochi estivi - Video
Italia-Albania, Tajani oggi a Tirana per il Corridoio VIII: le videonews dal nostro inviato
News to go
Cdm il 18 febbraio, sul tavolo anche il decreto Bollette
News to go
Turismo da record in Italia: quasi mezzo miliardo di visitatori nel 2025
Milano Cortina, Coventry: "Storia di Federica Brignone sia di ispirazione" - Video
Dazi, Ubaldo Pantani e l'imitazione di Del Vecchio: i consigli sui dazi - Video
News to go
Sciopero del trasporto aereo il 26 febbraio
News to go
Decreto Flussi 2026, oggi il click day


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza