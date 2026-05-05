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Eurogruppo: stop ai sussidi generalizzati, energia con misure mirate

L'Eurogruppo, con il presidente Pierrakakis, esorta ad adottare misure energetiche mirate e temporanee, bocciando sussidi generalizzati per non creare ulteriori crisi e per l'efficacia del bilancio.

Il presidente dell'Eurogruppo Kyriakos Pierrakakis - Fotogramma/Ipa
Il presidente dell'Eurogruppo Kyriakos Pierrakakis - Fotogramma/Ipa
05 maggio 2026 | 15.37
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Gli Stati membri dell'area euro, per affrontare la crisi energetica causata dalla chiusura dello Stretto di Hormuz, dovrebbero adottare "misure temporanee e mirate", perché "non possiamo rispondere ad ogni crisi con misure che creeranno altre crisi" più avanti. Lo dice il presidente dell'Eurogruppo Kyriakos Pierrakakis, a Bruxelles in audizione alla commissione Econ del Parlamento Europeo.

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Il politico greco ricorda che, anche secondo il Fondo Monetario Internazionale, misure "non mirate", come i sussidi per calmierare i prezzi dei carburanti, finiscono per "avvantaggiare" gli strati più agiati della popolazione. Oggi nei Paesi dell'area euro "lo spazio di bilancio è limitato", continua, quindi ogni misura dovrà essere in linea "con le regole concordate insieme". Naturalmente, aggiunge, questa posizione è rebus sic stantibus: "Se le condizioni dovessero cambiare, allora la riadatteremo", conclude.

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Kyriakos Pierrakakis Eurogruppo crisi energia crisi Iran Ue
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