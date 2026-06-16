circle x black
Cerca nel sito
 

'Expo Riva Schuh' e 'Gardabags' guidano il futuro di scarpe e pelletteria tra artigianato e AI

16 giugno 2026 | 12.26
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

Innovazione e internazionalizzazione nelle collezioni Primavera/Estate 2027 presentate alla 105esima edizione della manifestazione di quattro giorni a Riva del Garda. Oltre mille espositori e brand provenienti da 44 Paesi hanno presentato le nuove tendenze del mercato e sviluppato opportunità di business con operatori internazionali. Tra le novità, le prime sfilate realizzate con l'intelligenza artificiale e il summit dei presidenti delle associazioni calzaturiere del mondo latinoamericano per il confronto e la crescita del settore.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
G7, Macron accoglie Meloni a Evian: il saluto social sulle note di 'Felicità' - Video
Achille Lauro omaggia vittime di Crans-Montana a San Siro - Video
"Senza Maschera. L'ascesa social di Giorgia Meloni", presentazione del libro di Tommaso Longobardi - Video
Donzelli (Fdi): "Vannacci? Chi vota contro Meloni non è un alleato" - Video
News to go
Posti di lavoro e tagli 'causa' IA, quali sono i profili più a rischio
Kiev, Zelensky tra le macerie del monastero colpito: "Attacco deliberato di droni russi"
Maturità, dagli esperti arriva il toto-tema - Video
News to go
Limite popolazione a 10 milioni, Svizzera respinge referendum
Mondiali 2026, il medico-fisiatra: "Non solo traumi al ginocchio, ecco gli infortuni più frequenti"
Una statua per Alberto Sordi, a Roma l'inaugurazione del monumento - Video
Videocittà, Francesco Rutelli annuncia il colpaccio Apparat - Video
Domenico Centrone, l'appello video della sorella: "Trattenuto in Libia da 21 giorni, mi manca da morire"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza