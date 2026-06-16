'Expo Riva Schuh' e 'Gardabags' guidano il futuro di scarpe e pelletteria tra artigianato e AI

Innovazione e internazionalizzazione nelle collezioni Primavera/Estate 2027 presentate alla 105esima edizione della manifestazione di quattro giorni a Riva del Garda. Oltre mille espositori e brand provenienti da 44 Paesi hanno presentato le nuove tendenze del mercato e sviluppato opportunità di business con operatori internazionali. Tra le novità, le prime sfilate realizzate con l'intelligenza artificiale e il summit dei presidenti delle associazioni calzaturiere del mondo latinoamericano per il confronto e la crescita del settore.